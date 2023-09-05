Kisah Karier Shayne Pattynama Sempat Dibekap Cedera Parah Kini Berpotensi Jadi Juara di Eropa

KISAH karier Shayne Pattynama yang sempat dibekap cedera parah, kini berpotensi menjadi juara di Eropa akan dibahas Okezone. Dalam hal ini, bek kiri Timnas Indonesia tersebut berpeluang membawa Viking FK kampiun Liga Norwegia 2023!

Shayne Pattynama dalam performa terbaiknya bersama Viking FK di Liga Norwegia 2023. Pemain 25 tahun itu tampil hampir tak tergantikan di sektor fullback kiri Viking FK dengan telah memainkan 19 laga plus 1 gol dan 3 assist di Liga Norwegia musim ini.

Terbaru, Shayne Pattynama kembali dimainkan ketika Viking FK ditahan Valerenga dengan skor 1-1 pada pekan ke-21 Liga Norwegia 2023, Sabtu 2 September. Hasil ini membuat Viking FK bercokol di urutan kedua klasemen Liga Norwegia 2023 dengan koleksi 45 poin dari 20 laga.

Koleksi poin Viking FK sejatinya sama persis dengan Bodø/Glimt sebagai pemuncak klasemen Liga Norwegia 2023. Namun, klub Shayne Pattynama dan kolega itu kalah produktivitas golnya dari klub yang pernah mentas di Liga Champions tersebut.

Berhubung masih menyisakan 9 pertandingan hingga Liga Norwegia 2023 kelar, Viking FK masih berpeluang mengudeta Bodø/Glimt. Jika itu terjadi, maka Shayne Pattynama dan kawan-kawan berpotensi menjadi juara Liga Norwegia 2023 sekaligus memecahkan rekor klub yang telah puasa gelar sejak 1991.

Jauh sebelum berpotensi meraih kejayaan tersebut, Shayne Pattynama ternyata memiliki perjalanan karier yang tak mudah dalam dua musim terakhir. Pemain 25 tahun itu sempat dibekap cedera yang membuatnya harus absen lama hingga kompetisi berakhir.