Respons Pratama Arhan Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

FULLBACK kiri Timnas Indonesia U-23, Pratama Arhan, tak mau menganggap remeh lawan timnya di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pesepakbola 22 tahun itu mengatakan, semua lawan bakal turun dengan skuad terbaik sehingga Timnas Indonesia U-23 wajib waspada.

Dalam hasil drawing yang dilakukan AFC, Timnas Indonesia U-23 masuk kategori beruntung. Sebab, Timnas Indonesia U-23 yang ditempatkan di pot 2, terhindar dari tim-tim kuat di pot 1 macam Korea Selatan U-23, Jepang U-23 hingga Australia U-23.

Timnas Indonesia U-23 hanya dipertemukan dengan Turkmenistan U-23, tim yang secara level tak jauh berbeda dari skuad Garuda Muda. Selain itu, Timnas Indonesia U-23 juga terhindar dari penghuni pot 3 macam Lebanon, Oman, Kirgizstan, Yaman dan Palestina.

Meski begitu, Pratama Arhan mengatakan lawan-lawan yang akan dihadapi di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 wajib diperhitungkan. Sebab, setiap tim sudah bersiap dan pasti dihuni pemain-pemain berkualitas.

"Semua tim berat dan kami tidak boleh meremehkan. Mereka pasti memilih pemain yang juga pilihan terbaik,” kata Pratama Arhan mengutip dari laman PSSI, Selasa (5/9/2023).

Pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 rencananya baru hari ini akan dipimpin pelatih Shin Tae-yong. Kemarin, Shin Tae-yong meninjau TC Timnas Indonesia senior di Surabaya untuk menatap FIFA Matchday melawan Turkmenistan pada 8 September 2023.