3 Negara yang Bakal Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Menang atas Turkmenistan, Nomor 1 Pernah Tempati Peringkat 53 Dunia!

SEBANYAK 3 negara yang bakal digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Turkmenistan akan dibahas Okezone. Dari ketiga negara yang dimaksud, salah satu di antaranya pernah menempati peringkat 53 dunia!

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Jumat, 8 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Saat ini, Timnas Indonesia masih menempati ranking 150 dunia dengan koleksi 1047.46 poin per 20 Juli 2023 lalu. Jika menang atas Tukmenistan, skuad asuhan Shin Tae-yong itu akan mendapatkan tambahan 5,41 poin.

Tambahan 5,41 poin ini membuat raihan poin Timnas Indonesia di ranking FIFA bertambah menjadi 1,052.87 angka. Dengan angka tersebut, Timnas Indonesia berpotensi naik tiga peringkat di ranking FIFA (150-147 dunia).

Dengan catatan, tiga musuh skuad Garuda yang menempati posisi 149-147 mengalami kekalahan di FIFA Matchday September 2023. Lantas, siapa sajakah 3 negara yang bakal digeser Timnas Indonesia jika menang atas Turkmenistan?

Berikut 3 Negara yang Bakal Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Menang atas Turkmenistan:

3. Hong Kong (149)





Timnas Hong Kong saat ini bertengger satu strip di atas Timnas Indonesia yakni di posisi 149 dunia dengan koleksi 1,049.74 poin. Jika negara ini mengalami kekalahan di FIFA Matchday September 2023, maka posisinya berpeluang digeser Timnas Indonesia.

Namun, peluang Timnas Indonesia untuk menggeser wakil Asia Timur ini agak kecil. Pasalnya, di FIFA Matchday September 2023, Hong Kong akan melakoni dua pertandingan dan hanya melawan Kamboja dan Brunei Darussalam yang notabene tim lemah.