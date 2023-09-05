Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara langsung oleh RCTI itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat 8 September 2023.

Tentunya kemenangan akan diincar oleh skuad Garuda demi memperbaiki posisi mereka di ranking FIFA. Sayangnya, pada FIFA Matchday September 2023 ini Timnas Indonesia hanya menggunakan slot satu pertandingan saja.

Hal itu disebabkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan sejumlah pemain timnas lebih difokuskan untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, yang mana digelar dalam waktu berdekatan dengan FIFA Matchday September 2023. Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 digelar di Solo dan Timnas Indonesia U-23 akan melawan Taiwan U-23 di Turkmenistan U-23 di Grup K.

Karena alasan itulah PSSI dan Shin Tae-yong sepakat hanya menggelar satu pertandingan saja di FIFA Matchday kali ini. Karena hanya ada satu laga uji coba, maka kemenangan jelas menjadi hal wajib yang harus diraih oleh Jordi Amat dan kawan-kawan.

Sebab kemenangan akan membuat Timnas Indonesia yang kini berada di posisi 150 dunia naik tiga peringkat. Ketiga negara yang berpotensi dilewati skuad Garuda jika bisa menaklukkan Turkmenistan adalah Hong Kong (ranking 149), Liberia (148), dan Bostwana.

Karena dapat memperbaiki posisi ranking Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun langsung fokus bersama tim senior lebih dulu baru setelah itu tim U-23. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan tidak hadir dalam pemusatan latihan (TC) perdana Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Solo pada Senin 4 September 2023 karena fokus bersama tim senior lebih dulu.

Shin Tae-yong terlihat hadir di TC Timnas Indonesia yang digelar di Lapangan Thor, Surabaya pada Senin 4 September 2023. Dalam latihan perdana itu, Shin Tae-yong memberikan porsi latihan recovery pada setiap pemain untuk mengetahui kondisi pemainnya.