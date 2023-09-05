Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara yang Diprediksi Lolos ke Piala Asia U-23 2024 Lewat Jalur Runner-up Terbaik, Nomor 1 Timnas Malaysia U-23?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |06:33 WIB
SEBANYAK 4 negara yang diprediksi lolos ke Piala Asia U-23 2024 lewat jalur runner-up terbaik akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 digelar pada 6-12 September 2023.

AFC sudah membagi tim peserta ke dalam 11 grup. Nantinya, hanya 11 juara grup dan empat runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U-23 2024 Qatar.

Okezone coba memprediksi tim-tim mana saja yang bakal lolos ke Piala Asia U-23 2024 lewat jalur runner-up terbaik. Siapa saja?

Berikut 4 negara yang diprediksi lolos ke Piala Asia U-23 2024 lewat jalur runner-up terbaik:

4. Timnas Iran U-23

Timnas Iran U-23

Di level senior, Iran merupakan salah satu tim terkuat di Asia. Namun, untuk level U-23, kekuatan Iran tak bagus-bagus amat. Terbukti di Piala Asia U-23 2022, Iran U-23 rontok di fase grup setelah kalah saing dengan Uzbekistan dan Turkmenistan.

Meski begitu, Iran U-23 diprediksi bisa menyegel status runner-up terbaik untuk lolos ke Piala Asia U-23 2024. Di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Iran U-23 tergabung di Grup E bersama tuan rumah Uzbekistan U-23, Hong Kong U-23 dan Afghanistan U-23.

3. Timnas Uni Emirat Arab U-23

Timnas Uni Emirat Arab U-23

Timnas Uni Emirat Arab U-23 tergabung di Grup G bersama tuan rumah China U-23, India U-23 dan Maladewa U-23. Di atas kertas, Uni Emirat Arab U-23 bisa mengatasi perlawanan India U-23 dan maladewa U-23.

Namun, khusus untuk China U-23, Uni Emirat Arab U-23 butuh usaha ekstra, mengingat laga digelar di kandang lawan. Jika sanggup meraih poin kontra China U-23, peluang Uni Emirat Arab U-23 minimal lolos lewat jalur runner-up terbaik terbuka lebar.

Halaman:
1 2
      
