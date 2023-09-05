Daftar 7 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Absen di Hari Pertama Latihan Jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

DAFTAR 7 pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 yang absen di hari pertama latihan jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– sudah menggelar latihan perdana di Stadion Sriwedari, Solo, pada Senin 4 September 2023.

Latihan yang digelar tanpa Shin Tae-yong itu guna mempersiapkan diri jelang menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang akan digelar Solo pada 6-12 September 2023. Tergabung di Grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan, Timnas Indonesia U-23 pun berstatus sebagai tim tuan rumah.

Persiapan pun sudah dilakukan demi bisa merebut tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2024 tersebut. 27 nama sudah dipanggil Shin Tae-yong untuk bisa memperkuat skuad Garuda Muda.

Hanya saja, ada tujuh pemain yang nyatanya belum bergabung dengan Timnas Indonesia U-23 pada sesi latihan perdana di Stadion Sriwedari. Empat di antaranya merupakan para pemain abroad.

Keempat pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner (Jong Utrecht), Rafael Struick (ADO Den Haag), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Elkan Baggott (Ipswich Town). Menurut pemaparan Asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova Arianto, mengatakan kemungkinan keempat pemain abroad itu baru akan tiba di Solo pada siang ini (5/9/2023).

“Pemain abroad yang U-23 baru akan datang besok siang,” ucap Nova kepada MNC Portal Indonesia, Senin 4 September 2023 kemarin.

Dalam sesi latihan perdana itu, hanya Pratama Arhan, pemain abroad dari Tokyo Verdy yang sudah bergabung dengan Timnas Indonesia U-23. Lantas siapa saja tiga pemain tersisa yang absen dalam latihan perdana Garuda Muda?