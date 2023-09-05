Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 7 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Absen di Hari Pertama Latihan Jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |05:30 WIB
Daftar 7 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Absen di Hari Pertama Latihan Jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Sesi latihan Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR 7 pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 yang absen di hari pertama latihan jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– sudah menggelar latihan perdana di Stadion Sriwedari, Solo, pada Senin 4 September 2023.

Latihan yang digelar tanpa Shin Tae-yong itu guna mempersiapkan diri jelang menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang akan digelar Solo pada 6-12 September 2023. Tergabung di Grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan, Timnas Indonesia U-23 pun berstatus sebagai tim tuan rumah.

Persiapan pun sudah dilakukan demi bisa merebut tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2024 tersebut. 27 nama sudah dipanggil Shin Tae-yong untuk bisa memperkuat skuad Garuda Muda.

Hanya saja, ada tujuh pemain yang nyatanya belum bergabung dengan Timnas Indonesia U-23 pada sesi latihan perdana di Stadion Sriwedari. Empat di antaranya merupakan para pemain abroad.

Keempat pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner (Jong Utrecht), Rafael Struick (ADO Den Haag), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Elkan Baggott (Ipswich Town). Menurut pemaparan Asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova Arianto, mengatakan kemungkinan keempat pemain abroad itu baru akan tiba di Solo pada siang ini (5/9/2023).

Shin Tae-yong

“Pemain abroad yang U-23 baru akan datang besok siang,” ucap Nova kepada MNC Portal Indonesia, Senin 4 September 2023 kemarin.

Dalam sesi latihan perdana itu, hanya Pratama Arhan, pemain abroad dari Tokyo Verdy yang sudah bergabung dengan Timnas Indonesia U-23. Lantas siapa saja tiga pemain tersisa yang absen dalam latihan perdana Garuda Muda?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1658021/mencari-penerus-tiga-srikandi-1360-pemanah-bertarung-di-kejurnas-panahan-antarklub-2025-fah.webp
Mencari Penerus Tiga Srikandi: 1.360 Pemanah Bertarung di Kejurnas Panahan Antarklub 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Tegaskan Mental Rizky Ridho Tak Goyah Meski Gagal Raih Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement