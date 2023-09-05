6 Pemain Persib Bandung Dipanggil Timnas, Bojan Hodak Akui Tak Masalah

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak tak terlalu mempermasalahkan ada enam pemainnya yang dipanggil membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia senior, U-23, dan Timnas Filipina. Sebab saat ini fokus Bojan Hodak adalah memperbaiki kekurangan yang dimilikinya Maung Bandung.

Semenjak menangani Persib, Bojan Hodak tak memiliki banyak waktu untuk latihan dan menerapkan apa strategi yang ingin ia utarakan. Sehingga beberapa kekurangan tim pun sulit ia perbaiki.

Kini jeda internasional telah tiba, Liga 1 2023-2024 berhenti sejenal sampai dengan 12 September 2023, sehingga Bojan Hodak memiliki waktu untuk memperbaiki Persib. Walau memang ada enam pemainnya yang tak hadir di skuad Persib karena dipanggil timnas, Bojan Hodak mengatakan tidak masalah.

“Jeda internasional, kami memang kehilangan 5-6 pemain,” kata Bojan dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (5/9/2023).

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan jeda internasional adalah kesempatan Skuad Maung Bandung -julukan Persib- berbenah diri-. Itu untuk menambal kelemahan timnya dari laga-laga sebelumnya pada kompetisi kasta teratas di Tanah Air.

“Saya akhirnya mempunyai waktu untuk sedikit bekerja memperbaiki tim. Karena sejak saya datang ke tim ini, saya tidak berhenti melakukan pertandingan, saya tidak ada waktu untuk jeda,” sambung Bojan Hodak.