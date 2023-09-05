Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

6 Pemain Persib Bandung Dipanggil Timnas, Bojan Hodak Akui Tak Masalah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |11:52 WIB
6 Pemain Persib Bandung Dipanggil Timnas, Bojan Hodak Akui Tak Masalah
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak tak terlalu mempermasalahkan ada enam pemainnya yang dipanggil membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia senior, U-23, dan Timnas Filipina. Sebab saat ini fokus Bojan Hodak adalah memperbaiki kekurangan yang dimilikinya Maung Bandung.

Semenjak menangani Persib, Bojan Hodak tak memiliki banyak waktu untuk latihan dan menerapkan apa strategi yang ingin ia utarakan. Sehingga beberapa kekurangan tim pun sulit ia perbaiki.

Kini jeda internasional telah tiba, Liga 1 2023-2024 berhenti sejenal sampai dengan 12 September 2023, sehingga Bojan Hodak memiliki waktu untuk memperbaiki Persib. Walau memang ada enam pemainnya yang tak hadir di skuad Persib karena dipanggil timnas, Bojan Hodak mengatakan tidak masalah.

“Jeda internasional, kami memang kehilangan 5-6 pemain,” kata Bojan dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (5/9/2023).

Bojan Hodak

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan jeda internasional adalah kesempatan Skuad Maung Bandung -julukan Persib- berbenah diri-. Itu untuk menambal kelemahan timnya dari laga-laga sebelumnya pada kompetisi kasta teratas di Tanah Air.

“Saya akhirnya mempunyai waktu untuk sedikit bekerja memperbaiki tim. Karena sejak saya datang ke tim ini, saya tidak berhenti melakukan pertandingan, saya tidak ada waktu untuk jeda,” sambung Bojan Hodak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658101/diananda-choirunisa-anak-dalam-kandungan-saya-bantu-raih-emas-di-sea-games-2025-naa.webp
Diananda Choirunisa: Anak dalam Kandungan Saya Bantu Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/sea_games_2025.jpg
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Kesepuluh: Indonesia Pastikan Posisi Runner Up
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement