HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Amir Hamzah, Striker asal Indonesia yang Tampil Gacor di Liga Brunei Darussalam

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |23:00 WIB
Profil Amir Hamzah, Striker asal Indonesia yang Tampil Gacor di Liga Brunei Darussalam
Amir Hamzah, striker asal Indonesia yang gacor di Liga Brunei Darussalam (Foto: Instagram/heariz11)
A
A
A

PROFIL Amir Hamzah akan dibahas di sini. Sebab, striker asal Indonesia ini sedang tampil gacor di Liga Brunei Darussalam.

Amir Hamzah diketahui kini bermain di Rimba Star, Brunei Darussalam. Bersama timnya itu, dia berhasil meraih kemenangan 4-0 atas Jerudong FC dalam pertandingan lanjutan Liga Super Brunei 2023-2024 pada 18 Agustus 2023 lalu.

Amir Hamzah

Dia pun berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penyerang dengan memberikan dua gol ke gawang Jerudong FC. Dia bahkan diketahui telah mencetak 10 gol dan 10 assist dari 11 pertandingan bersama Rimba Star di musim 2023-2024.

Dalam kemenangan atas Jerudong FC, Amir Hamza bukan pemain asal Indonesia satu-satunya yang memperkuat Rimba Star. Ada Bintang Arrahim yang berada sebagai bek tengah.

Bahkan, Bintang begitu apik mempertahankan Rimba Star. Terbukti, Bintang Arraihan mencatatkan clean sheet.

Selain Amir Hamzah dan Bintang Arraihan, Rimba Star juga diperkuat pemain Kanada, Alexander Weber. Penyerang berusia 22 tahun itu sempat memperkuat Bali United Youth.

Halaman:
1 2
      
