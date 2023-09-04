Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kejutan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |22:00 WIB
Kejutan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong membagi fokus untuk Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong memberi kejutan untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang digelar pada bulan September ini. Kejutan itu terlihat dari susunan pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ke dalam skuad.

Jadwal FIFA Matchday September 2023 bentrok dengan kualifikasi Piala Asia U-23 2024 hingga membuat Shin Tae-yong harus membagi tim yang sudah ia bentuk untuk didistribusikan ke timnas senior dan U-23.

Shin Tae-yong

Menariknya, meskipun telah dibagi, kedalaman skuad Timnas Indonesia tetap mengerikan.

Mulai dari Timnas Indonesia Senior, Shin Tae-yong memang kehilangan beberapa pemain andalannya yang ia geser untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23. Meski begitu, nama-nama pengganti yang dipilih oleh pelatih asal Korea Selatan itu tidak kalah dalam hal kualitas.

Contoh saja di posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong kembali memanggil Nadeo Argawinata yang sempat hilang dari peredaran. Selain itu, ada pula nama pemain veteran seperti Adam Alis dan Egy Maulana Vikri yang juga kembali dipanggil setelah sekian lama.

Selain ketiga pemain itu, Shin Tae-yong juga memanggil nama-nama baru seperti Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang, Ryan Kurnia dari Persib Bandung, serta Aji Kusuma dari Persija Jakarta.

Beralih ke Timnas Indonesia U-23, susunan pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong jauh lebih matang. Pasalnya, terdapat beberapa pemain yang reguler bermain di Timnas Indonesia Senior yang digeser ke timnas U-23.

Di antaranya, ada nama Ernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, hingga pemain naturalisasi seperti Elkan Baggott, Rafael Struick, dan Ivar Jenner.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190911/john_herdman-voIx_large.jpg
Media Honduras Sebut John Herdman Tolak Banyak Tawaran demi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190880/timnas_indonesia-xCVh_large.jpg
Prestasi Timnas Indonesia Menurun Drastis, Greg Nwokolo Sentil PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190850/john_herdman-ONK1_large.jpg
John Herdman Dikabarkan Resmi Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190834/jordi_amat_bicara_soal_kabar_john_herdman_jadi_pelatih_timnas_indonesia-HfWY_large.jpeg
Jordi Amat Tanggapi Kabar John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657917/derby-panas-borussia-momen-spesial-kevin-diks-di-bundesliga-eksklusif-di-rcti-eba.webp
Derby Panas Borussia, Momen Spesial Kevin Diks di Bundesliga Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_foto.jpg
Ungkapan Hati Jonatan Christie Usai Tersingkir Tanpa Poin di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement