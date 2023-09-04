Kejutan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

SHIN Tae-yong memberi kejutan untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang digelar pada bulan September ini. Kejutan itu terlihat dari susunan pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ke dalam skuad.

Jadwal FIFA Matchday September 2023 bentrok dengan kualifikasi Piala Asia U-23 2024 hingga membuat Shin Tae-yong harus membagi tim yang sudah ia bentuk untuk didistribusikan ke timnas senior dan U-23.

Menariknya, meskipun telah dibagi, kedalaman skuad Timnas Indonesia tetap mengerikan.

Mulai dari Timnas Indonesia Senior, Shin Tae-yong memang kehilangan beberapa pemain andalannya yang ia geser untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23. Meski begitu, nama-nama pengganti yang dipilih oleh pelatih asal Korea Selatan itu tidak kalah dalam hal kualitas.

Contoh saja di posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong kembali memanggil Nadeo Argawinata yang sempat hilang dari peredaran. Selain itu, ada pula nama pemain veteran seperti Adam Alis dan Egy Maulana Vikri yang juga kembali dipanggil setelah sekian lama.

Selain ketiga pemain itu, Shin Tae-yong juga memanggil nama-nama baru seperti Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang, Ryan Kurnia dari Persib Bandung, serta Aji Kusuma dari Persija Jakarta.

Beralih ke Timnas Indonesia U-23, susunan pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong jauh lebih matang. Pasalnya, terdapat beberapa pemain yang reguler bermain di Timnas Indonesia Senior yang digeser ke timnas U-23.

Di antaranya, ada nama Ernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, hingga pemain naturalisasi seperti Elkan Baggott, Rafael Struick, dan Ivar Jenner.