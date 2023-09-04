Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

KMSK Deinze Resmi Umumkan Marselino Ferdinan Dilepas ke Timnas Indonesia U-23, Gabung TC Besok

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:08 WIB
KMSK Deinze Resmi Umumkan Marselino Ferdinan Dilepas ke Timnas Indonesia U-23, Gabung TC Besok
Marselino Ferdinan dipastikan perkuat Timnas Indonesia U-23 (Foto: Twitter/kmskdeinze)
A
A
A

KMSK Deinze resmi umumkan Marselino Ferdinan dilepas ke Timnas Indonesia U-23. Sang pemain berusia 18 tahun diharapkan tiba di pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 pada Selasa (5/9/2023) siang WIB.

Latihan perdana Timnas Indonesia U-23 sudah digelar di Stadion Sriwedari, Solo, pada Senin (4/9/2023) ini. Shin Tae-yong mengumpulkan anak-anak asuhnya dalam rangka persiapan kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – berada dalam Grup K di ajang itu. Mereka akan bermain menghadapi Taiwan U-23 pada 9 September dan Turkmenistan U-23 pada 12 September 2023 mendatang.

Marselino Ferdinan merupakan salah satu dari lima pemain abroad yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Namun, Marselino masih belum hadir dalam sesi latihan perdana.

Asisten pelatih Timnas Indonesia U-23, Nova Arianto menjelaskan bahwa Marselino baru menghadiri TC pada Selasa (5/9/2023) besok. Begitu pula dengan tiga pemain abroad lainnya, yakni Ivar Jenner (Jong Utrecht), Rafael Struick (ADO Den Haag) dan Elkan Baggott (Ipswich Town), sedangkan Pratama Arhan (Tokyo Verdy) sudah nampak pada TC perdana Garuda Muda.

“Pemain abroad yang U-23 baru akan datang besok siang,” kata Nova kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (4/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657903/indonesia-tembus-89-medali-emas-di-sea-games-2025-tinju-hockey-indoor-dan-berkuda-jadi-penyumbang-olj.webp
Indonesia Tembus 89 Medali Emas di SEA Games 2025, Tinju, Hockey Indoor, dan Berkuda Jadi Penyumbang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/striker_real_madrid_kylian_mbappe.jpg
Kylian Mbappe Selangkah Samai Rekor Cristiano Ronaldo di Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement