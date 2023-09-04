KMSK Deinze Resmi Umumkan Marselino Ferdinan Dilepas ke Timnas Indonesia U-23, Gabung TC Besok

KMSK Deinze resmi umumkan Marselino Ferdinan dilepas ke Timnas Indonesia U-23. Sang pemain berusia 18 tahun diharapkan tiba di pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 pada Selasa (5/9/2023) siang WIB.

Latihan perdana Timnas Indonesia U-23 sudah digelar di Stadion Sriwedari, Solo, pada Senin (4/9/2023) ini. Shin Tae-yong mengumpulkan anak-anak asuhnya dalam rangka persiapan kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – berada dalam Grup K di ajang itu. Mereka akan bermain menghadapi Taiwan U-23 pada 9 September dan Turkmenistan U-23 pada 12 September 2023 mendatang.

Marselino Ferdinan merupakan salah satu dari lima pemain abroad yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Namun, Marselino masih belum hadir dalam sesi latihan perdana.

Asisten pelatih Timnas Indonesia U-23, Nova Arianto menjelaskan bahwa Marselino baru menghadiri TC pada Selasa (5/9/2023) besok. Begitu pula dengan tiga pemain abroad lainnya, yakni Ivar Jenner (Jong Utrecht), Rafael Struick (ADO Den Haag) dan Elkan Baggott (Ipswich Town), sedangkan Pratama Arhan (Tokyo Verdy) sudah nampak pada TC perdana Garuda Muda.

“Pemain abroad yang U-23 baru akan datang besok siang,” kata Nova kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (4/9/2023).