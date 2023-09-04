Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: 2 Pemain Timnas Indonesia Batal Gabung Jelang Lawan Turkmenistan, Shin Tae-yong Panggil Pemain Pengganti?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:08 WIB
Breaking News: 2 Pemain Timnas Indonesia Batal Gabung Jelang Lawan Turkmenistan, Shin Tae-yong Panggil Pemain Pengganti?
Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak memanggil pengganti Yakob Sayuri dan Shayne Pattynama (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA dua pemain Timnas Indonesia yang dipastikan batal gabung jelang lawan Turkmenistan, Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak memanggil pemain pengganti untuk kedua pemain tersebut. Kedua pemain tersebut adalah Yakob Sayuri dan Shayne Pattynama.

Yakob Sayuri mengalami cedera ketika PSM Makassar menghadapi Persis Solo pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Laga itu dimainkan di Stadion Gelora BJ Habibie pada Senin (28/8/2023) lalu.

Shayne Pattynama

Menjelang laga berakhir, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, menarik Yakob keluar, digantikan Victor Dethan. Serupa dengan Yakob, klub Norwegia Viking FK memberi laporan kepada PSSI bahwa Pattynama tak dilepas ke skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – karena cedera.

Sangat disayangkan sebab Pattynama baru saja tampil apik kala Viking FK menahan imbang Valerenga pada lanjutan Liga Norwegia (Eliteserien) 2023-2024, Sabtu (2/9/2023) silam. Umpan yang dilepaskan pemain keturunan Indonesia itu membuat salah satu pemain lawan, Eneo Bitri mencetak gol bunuh diri di menit 63.

Yakob Sayuri dan Shayne Pattynama pun dipastikan gagal gabung untuk laga kontra Turkmenistan yang akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat (8/9/2023). Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan mengaku sudah mendapat surat pemberitahuan, baik dari dokter tim di klub, maupun Tim Merah Putih.

“Iya betul mas, Shayne Pattynama dan Yakob Sayuri tidak bisa hadir ke Surabaya karena keduanya dalam kondisi cedera,” kata Endri kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (4/9/2023).

“Mereka mengirimkan surat dari masing masing dokter tim. Sudah dikonfirmasi juga oleh dokter Timnas dan tim pelatih,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190911/john_herdman-voIx_large.jpg
Media Honduras Sebut John Herdman Tolak Banyak Tawaran demi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190880/timnas_indonesia-xCVh_large.jpg
Prestasi Timnas Indonesia Menurun Drastis, Greg Nwokolo Sentil PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190850/john_herdman-ONK1_large.jpg
John Herdman Dikabarkan Resmi Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190834/jordi_amat_bicara_soal_kabar_john_herdman_jadi_pelatih_timnas_indonesia-HfWY_large.jpeg
Jordi Amat Tanggapi Kabar John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657903/indonesia-tembus-89-medali-emas-di-sea-games-2025-tinju-hockey-indoor-dan-berkuda-jadi-penyumbang-olj.webp
Indonesia Tembus 89 Medali Emas di SEA Games 2025, Tinju, Hockey Indoor, dan Berkuda Jadi Penyumbang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/medali_emas_hockey_es_putra_memastikan_kontingen_i.jpg
Hockey Es Putra Bawa Indonesia Tembus 90 Emas SEA Games 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement