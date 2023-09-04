Breaking News: 2 Pemain Timnas Indonesia Batal Gabung Jelang Lawan Turkmenistan, Shin Tae-yong Panggil Pemain Pengganti?

ADA dua pemain Timnas Indonesia yang dipastikan batal gabung jelang lawan Turkmenistan, Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak memanggil pemain pengganti untuk kedua pemain tersebut. Kedua pemain tersebut adalah Yakob Sayuri dan Shayne Pattynama.

Yakob Sayuri mengalami cedera ketika PSM Makassar menghadapi Persis Solo pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Laga itu dimainkan di Stadion Gelora BJ Habibie pada Senin (28/8/2023) lalu.

Menjelang laga berakhir, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, menarik Yakob keluar, digantikan Victor Dethan. Serupa dengan Yakob, klub Norwegia Viking FK memberi laporan kepada PSSI bahwa Pattynama tak dilepas ke skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – karena cedera.

Sangat disayangkan sebab Pattynama baru saja tampil apik kala Viking FK menahan imbang Valerenga pada lanjutan Liga Norwegia (Eliteserien) 2023-2024, Sabtu (2/9/2023) silam. Umpan yang dilepaskan pemain keturunan Indonesia itu membuat salah satu pemain lawan, Eneo Bitri mencetak gol bunuh diri di menit 63.

Yakob Sayuri dan Shayne Pattynama pun dipastikan gagal gabung untuk laga kontra Turkmenistan yang akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat (8/9/2023). Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan mengaku sudah mendapat surat pemberitahuan, baik dari dokter tim di klub, maupun Tim Merah Putih.

“Iya betul mas, Shayne Pattynama dan Yakob Sayuri tidak bisa hadir ke Surabaya karena keduanya dalam kondisi cedera,” kata Endri kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (4/9/2023).

“Mereka mengirimkan surat dari masing masing dokter tim. Sudah dikonfirmasi juga oleh dokter Timnas dan tim pelatih,” imbuhnya.