HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Asia Tenggara yang Diprediksi Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Momok Timnas Indonesia U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |15:44 WIB
3 Negara Asia Tenggara yang Diprediksi Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Momok Timnas Indonesia U-23!
Berikut 3 negara Asia Tenggara yang diprediksi lolos ke Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFF)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara Asia Tenggara yang diprediksi lolos ke Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Sebanyak 11 negara Asia Tenggara (ASEAN) ambil bagian di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan pada 6-12 September 2023.

Dari 11 negara ASEAN yang ambil bagian, hanya tiga di antaranya yang berpeluang lolos ke putaran final, entah lolos lewat jalur juara grup atau empat runner-up terbaik. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 3 negara Asia Tenggara yang diprediksi lolos ke Piala Asia U-23 2024:

3. Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23

Status tuan rumah membuat Timnas Indonesia U-23 dijagokan lolos ke Piala Asia U-23 2024. Skuad Garuda Muda tergabung di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Semua laga Grup K dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023.

Selain faktor tuan rumah, calon lawan Timnas Indonesia U-23 juga tak masuk kategori berat. Sebab, personel pot 1 yang masuk Grup K hanyalah Turkmenistan U-23. Timnas Indonesia U-23 terhindar dari tim-tim kuat di pot 1 macam Korea Selatan U-23, Jepang U-23, Iran U-23 atau Australia U-23.

Ada satu alasan lagi kenapa Timnas Indonesia U-23 dijagokan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong dapat memanggil seluruh pemain terbaiknya, termasuk Rafael Struick (ADO Den Haag) hingga Marselino Ferdinan (KMSK Deinze).

Halaman:
1 2
      
