Media Taiwan Beri Perhatian Khusus Adanya Pemain Persija Jakarta di Timnas Indonesia U-23 Jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

MEDIA Taiwan, GoGoal, memberi perhatian khusus adanya pemain Persija Jakarta di Timnas Indonesia U-23 jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Perhatian khusus itu disematkan kepada tiga personel andalan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yakni Witan Suleman, Rizky Ridho, dan Ilham Rio Fahmi.

Timnas Indonesia U-23- akan mentas di di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sesuai jadwal, skuad Garuda Muda bakal melawan Taiwan U-23 pada 9 September 2023 dan kontra Turkmenistan U-23 pada 12 September 2023 di Stadion Manahan, Solo, semuanya pukul 19.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, sudah memanggil 27 pemain terbaiknya untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) jelang melakoni dua laga tersebut. Mereka dijadwalkan akan berkumpul pada hari ini, Senin (4/9/2023) di Solo, Jawa Tengah.

Dari 27 nama yang dipanggil Shin Tae-yong, Persija Jakarta menjadi klub penyumbang pemain terbanyak ke skuad Timnas Indonesia U-23 dengan total 7 personel. Mereka adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Doni Tri Pamungkas, Muhammad Rayhan Hannan, Ilham Rio Fahmi, Akbar Arjunsyah, dan Witan Sulaeman.

Menariknya, media Taiwan yakni GoGoal memberi perhatian secara khusus kepada tiga pemain Persija Jakarta yakni Rizky Ridho, Ilham Rio Fahmi, dan Witan Sulaeman. Mereka dinilai sebagai pemain top di Liga 1 2023-2024 dan berhasil membawa Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023.

"Selain itu, di liga domestik ada Witan Suleman, Rizky Ridho, dan Rio Fahmi dari Persija Jakarta juga menjadi pemain kelas satu," tulis GoGoal dalam artikelnya, dikutip Senin (4/8/2023).