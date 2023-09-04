Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Taiwan Beri Perhatian Khusus Adanya Pemain Persija Jakarta di Timnas Indonesia U-23 Jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |15:08 WIB
Media Taiwan Beri Perhatian Khusus Adanya Pemain Persija Jakarta di Timnas Indonesia U-23 Jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Rizky Ridho menjadi sorotan media Taiwan jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MEDIA Taiwan, GoGoal, memberi perhatian khusus adanya pemain Persija Jakarta di Timnas Indonesia U-23 jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Perhatian khusus itu disematkan kepada tiga personel andalan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yakni Witan Suleman, Rizky Ridho, dan Ilham Rio Fahmi.

Timnas Indonesia U-23- akan mentas di di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sesuai jadwal, skuad Garuda Muda bakal melawan Taiwan U-23 pada 9 September 2023 dan kontra Turkmenistan U-23 pada 12 September 2023 di Stadion Manahan, Solo, semuanya pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, sudah memanggil 27 pemain terbaiknya untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) jelang melakoni dua laga tersebut. Mereka dijadwalkan akan berkumpul pada hari ini, Senin (4/9/2023) di Solo, Jawa Tengah.

Dari 27 nama yang dipanggil Shin Tae-yong, Persija Jakarta menjadi klub penyumbang pemain terbanyak ke skuad Timnas Indonesia U-23 dengan total 7 personel. Mereka adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Doni Tri Pamungkas, Muhammad Rayhan Hannan, Ilham Rio Fahmi, Akbar Arjunsyah, dan Witan Sulaeman.

Menariknya, media Taiwan yakni GoGoal memberi perhatian secara khusus kepada tiga pemain Persija Jakarta yakni Rizky Ridho, Ilham Rio Fahmi, dan Witan Sulaeman. Mereka dinilai sebagai pemain top di Liga 1 2023-2024 dan berhasil membawa Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023.

"Selain itu, di liga domestik ada Witan Suleman, Rizky Ridho, dan Rio Fahmi dari Persija Jakarta juga menjadi pemain kelas satu," tulis GoGoal dalam artikelnya, dikutip Senin (4/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657723/panahan-indonesia-juara-umum-sea-games-2025-sabet-6-emas-dan-lampaui-target-pemerintah-pai.webp
Panahan Indonesia Juara Umum SEA Games 2025, Sabet 6 Emas dan Lampaui Target Pemerintah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Jafar/Felisha Hancurkan Duo Malaysia, Finis Ketiga di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement