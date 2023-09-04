Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dibayar Rp3,8 Miliar per Bulan, Bodyguard Lionel Messi Akhirnya Piting Penyusup yang Incar La Pulga!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |13:36 WIB
Dibayar Rp3,8 Miliar per Bulan, Bodyguard Lionel Messi Akhirnya Piting Penyusup yang Incar La Pulga!
Aksi bodyguard Lionel Messi menghentikan penyusup lapangan di laga Los Angeles FC vs Inter Miami (Foto: REUTERS)
A
A
A

DIBAYAR Rp3,8 miliar per buluan, bodyguard Lionel Messi akhirnya piting penyusup yang incar La Pulga. Hal ini terjadi ketika Lionel Messi sedang membela Inter Miami dalam laga kontra Los Angeles FC.

Inter Miami bertandang ke BMO Stadium pada Senin (4/9/2023) pagi tadi WIB untuk pertandingan lanjutan MLS 2023. Dalam laga tersebut, The Herons – julukan Inter Miami – menang dengan skor 3-1.

Lionel Messi

Lionel Messi tidak mencetak gol. Namun, pemain berjuluk La Pulga itu sukses memberikan assist. Gol-gol untuk Inter Miami dipersembahkan oleh Facundo Farias (14’), Jordi Alba (51’), dan Leonardo Campana (83’) selagi LAFC membalas melalui Ryan Hollingshead (90’).

Dalam pertandingan itu, sempat ada momen ketika seorang penyusup lapangan muncul mendekati Lionel Messi. Mengenakan seragam Barcelona, sang penyusup langsung berusaha menghampiri megabintang asal Argentina itu.

Seorang pemain Los Angeles FC sempat berusaha meredam upaya sang penyusup, namun seseorang dengan sigap menghentikan penyusup lapangan itu. Dialah Yassine Cheuko, sang bodyguard yang selalu melindungi Lionel Messi.

Dia berlari di sisi lapangan sebelum menyergap sang penyusup dan sempat melakukan aksi piting. Messi sendiri terlihat santai saja menghadapi sang penyusup lapangan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657623/semangat-pantang-menyerah-timnas-futsal-putri-indonesia-raih-medali-perak-di-final-sea-games-2025-mvw.webp
Semangat Pantang Menyerah, Timnas Futsal Putri Indonesia Raih Medali Perak di Final SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_futsal_indonesia_evan_soumilena.jpg
Hector Souto Puji Mental Baja Timnas Futsal Indonesia Usai Taklukkan Malaysia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement