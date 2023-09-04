Dibayar Rp3,8 Miliar per Bulan, Bodyguard Lionel Messi Akhirnya Piting Penyusup yang Incar La Pulga!

DIBAYAR Rp3,8 miliar per buluan, bodyguard Lionel Messi akhirnya piting penyusup yang incar La Pulga. Hal ini terjadi ketika Lionel Messi sedang membela Inter Miami dalam laga kontra Los Angeles FC.

Inter Miami bertandang ke BMO Stadium pada Senin (4/9/2023) pagi tadi WIB untuk pertandingan lanjutan MLS 2023. Dalam laga tersebut, The Herons – julukan Inter Miami – menang dengan skor 3-1.

Lionel Messi tidak mencetak gol. Namun, pemain berjuluk La Pulga itu sukses memberikan assist. Gol-gol untuk Inter Miami dipersembahkan oleh Facundo Farias (14’), Jordi Alba (51’), dan Leonardo Campana (83’) selagi LAFC membalas melalui Ryan Hollingshead (90’).

Dalam pertandingan itu, sempat ada momen ketika seorang penyusup lapangan muncul mendekati Lionel Messi. Mengenakan seragam Barcelona, sang penyusup langsung berusaha menghampiri megabintang asal Argentina itu.

Seorang pemain Los Angeles FC sempat berusaha meredam upaya sang penyusup, namun seseorang dengan sigap menghentikan penyusup lapangan itu. Dialah Yassine Cheuko, sang bodyguard yang selalu melindungi Lionel Messi.

Dia berlari di sisi lapangan sebelum menyergap sang penyusup dan sempat melakukan aksi piting. Messi sendiri terlihat santai saja menghadapi sang penyusup lapangan itu.