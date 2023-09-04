Dimas Drajad Cedera, Penyerang Jebolan Liga Belgia Perkuat Timnas Indonesia di Laga Kontra Turkmenistan?

DIMAS Drajad cedera, penyerang jebolan Liga Belgia Yandi Sofyan bakal mempekruat Timnas Indonesia di laga kontra Turkmenistan? Kabar kurang mengenakkan menimpa Timnas Indonesia jelang menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada, Jumat 8 September 2023.

Bomber Timnas Indonesia, Dimas Drajad, ditarik keluar di pengujung babak pertama laga Persikabo 1973 vs Dewa United pada Minggu, 3 September 2023. Menurut pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso, Dimas Drajad ditarik keluar karena ditengarai mengalami masalah pada hamstring-nya.

(Dimas Drajad berpiotensi absen di laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan karena cedera)

"Dimas yang tadi saya lihat sepertinya hamstring, sepertinya ketarik. Tapi, nanti tim dokter akan memberikan informasi ke saya," kata Aji Santoso kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu 3 September 2023.

Jika benar mengalami masalah pada hamstring-nya, Dimas Drajad berpotensi absen selama dua minggu. Alhasil, mantan penyerang Timnas Indonesia U-19 dan U-23 itu harus absen saat Timnas Indonesia bersua Turkmenistan.

Berhubung pemusatan latihan bakal digelar per hari ini, Senin (4/9/2023), pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong harus segera mengambil keputusan, apakah bakal mengambil nama lain atau tidak untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia.

Seiring cederanya Dimas Drajad, pengisi lini depan Timnas Indonesia tinggal menyisakan Aji Kusuma (Persija Jakarta) dan Dendy Sulistyawan (Bhayangkara FC). Berhubung kedua pemain ini belum mencetak gol di Liga 1 2023-2024, tak ada salahnya bagi Shin Tae-yong untuk memanggil nama lain.