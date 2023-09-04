Dimas Drajad Cedera, Ramadhan Sananta Dipinjam untuk Laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan?

Ramadhan Sananta siap menjadi mesin gol Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@mramadhansn)

DIMAS Drajad cedera, Ramadhan Sananta dipinjam untuk laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan di FIFA Matchday September 2923? Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil tiga penyerang untuk laga kontra Turkmenistan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat, 8 September 2023.

Sebanyak tiga penyerang yang dipanggil adalah Aji Kusuma (Persija Jakarta), Dimas Drajad (Persikabo 1973) dan Dendy Sulistyawan (Bhayangkara FC). Sayangnya, Dimas Drajad mengalami cedera saat memperkuat Persikabo 1973 kontra Dewa United pada Minggu, 3 September 2023 sore WIB.

(Dimas Drajad berpotensi absen di laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan)

Menurut pelatih Persikabo 1973 Aji Santoso, Dimas Drajad mengalami masalah pada hamstring-nya. Jika benar mengalami masalah hamstring, Dimas Drajad harus menepi selama dua minggu sehingga absen melawan Turkmenistan.

"Dimas yang tadi saya lihat sepertinya hamstring, sepertinya ketarik. Tapi, nanti tim dokter akan memberikan informasi ke saya," kata Aji Santoso kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu 3 September 2023.

Kemudian muncul pertanyaan, ketiadaan Dimas Drajad apakah membuat Shin Tae-yong memanggil penyerang yang sejak awal difokuskan memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Ramadhan Sananta?

Sekadar diketahui, berbarengan dengan FIFA Matchday September 2023, dilangsungkan Grup K Kualiifkasi Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23.