Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dimas Drajad Cedera, Ramadhan Sananta Dipinjam untuk Laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |08:49 WIB
Dimas Drajad Cedera, Ramadhan Sananta Dipinjam untuk Laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan?
Ramadhan Sananta siap menjadi mesin gol Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@mramadhansn)
A
A
A

DIMAS Drajad cedera, Ramadhan Sananta dipinjam untuk laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan di FIFA Matchday September 2923? Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil tiga penyerang untuk laga kontra Turkmenistan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat, 8 September 2023.

Sebanyak tiga penyerang yang dipanggil adalah Aji Kusuma (Persija Jakarta), Dimas Drajad (Persikabo 1973) dan Dendy Sulistyawan (Bhayangkara FC). Sayangnya, Dimas Drajad mengalami cedera saat memperkuat Persikabo 1973 kontra Dewa United pada Minggu, 3 September 2023 sore WIB.

Dimas Drajad

(Dimas Drajad berpotensi absen di laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan)

Menurut pelatih Persikabo 1973 Aji Santoso, Dimas Drajad mengalami masalah pada hamstring-nya. Jika benar mengalami masalah hamstring, Dimas Drajad harus menepi selama dua minggu sehingga absen melawan Turkmenistan.

"Dimas yang tadi saya lihat sepertinya hamstring, sepertinya ketarik. Tapi, nanti tim dokter akan memberikan informasi ke saya," kata Aji Santoso kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu 3 September 2023.

Kemudian muncul pertanyaan, ketiadaan Dimas Drajad apakah membuat Shin Tae-yong memanggil penyerang  yang sejak awal difokuskan memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Ramadhan Sananta?

Sekadar diketahui, berbarengan dengan FIFA Matchday September 2023, dilangsungkan Grup K Kualiifkasi Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190776/st_kitts_and_nevis-asdX_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Tantang Negara Keith Kayamba Gumbs di FIFA Series 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190762/pengamat_sepakbola_menilai_giovanni_van_bronckhorst_lebih_ideal_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-aJIn_large.jpg
Ketimbang John Herdman, Pengamat Nilai Giovanni van Bronckhorst Lebih Ideal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/18/51/1657451/modern-pentathlon-raih-medali-ke79-untuk-indonesia-satu-keping-lagi-capai-target-jtc.jpg
Modern Pentathlon Raih Medali ke-79 untuk Indonesia, Satu Keping Lagi Capai Target!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/greg_nwokolo.jpg
Greg Nwokolo Sentil PSSI! Pelatih Baru Timnas Indonesia Wajib Beri Hasil Instan, Bukan Janji Proses
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement