Kisah Fabio Coentrao, Mantan Pemain Real Madrid yang Alih Profesi Jadi Nelayan

KISAH Fabio Coentrao, mantan pemain Real Madrid yang kini beralih profesi menjadi nelayan patut untuk diulas. Sebab, jarang sekali ada pemain yang banting setir sedemikian rupa.

Fabio Coentrao merupakan bagian dari skuad Real Madrid yang dua kali menjuarai Liga Champions. Pemain asal Portugal itu memutuskan untuk pensiun pada 2021.

Keputusan untuk gantung sepatu tak terlepas dari sulitnya mengembalikan performa usai dibekap cedera parah. Coentrao sejatinya sempat dipinjamkan ke AS Monaco dan beberapa klub lain, tetapi penampilannya tak bisa kembali seperti sebelum absen panjang.

Coentrao akhirnya memutuskan hengkang dari Madrid pada 2018 dan kembali ke Portugal. Sang pemain gantung sepatu pada 2021 setelah terakhir kali bermain untuk Rio Ave.

Ternyata, Coentrao memang sudah menyiapkan rencana untuk masa depan jika pensiun yakni menjadi seorang nelayan. Hal itu diungkapnya sendiri kepada awak media.

"Ayah saya memiliki sebuah perahu dan sangat gemar memancing. Saya selalu mengikutinya pergi memancing dan saya suka akan hal tersebut," kata Coentrao, mengutip dari Sport Bible, Senin (4/9/2023).