3 Pemain Timnas Indonesia yang Cedera Jelang Lawan Turkmenistan, Nomor 1 Penyerang Andalan Shin Tae-yong!

SEBANYAK tiga pemain Timnas Indonesia yang cedera jelang lawan Timnas Turkmenistan akan dibahas Okezone. Dari ketiga penggawa skuad Garuda itu, salah satu di antaranya merupakan penyerang andalan Shin Tae-yong!

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023 ini. Sesuai jadwal, duel itu bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Jumat 8 September malam WIB.

Jelang menghadapi Turkmenistan, Shin telah memanggil 24 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Surabaya mulai hari ini, Senin (4/9/2023). Kabar buruknya, tiga penggawa skuad Garuda mengalami cedera. Siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Cedera Jelang Lawan Turkmenistan:

3. Yakob Sayuri

Yakob Sayuri merupakan salah satu dari 24 pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk melawan Turkmenistan. Sebab, winger milik PSM Makassar itu tampil apik di Liga 1 2023-2024 dengan mencetak dua gol dan satu assist dari 11 laga.

Namun, ketika PSSI memberi surat pemanggilan Yakob, PSM menjelaskan pemain 25 tahun itu sedang mengalami cedera. Tentunya, pemain yang bisa berposisi sebagai fullback itu diharapkan segera pulih dan bisa memperkuat Timnas Indonesia kontra Turkmenistan.