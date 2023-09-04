Profil Bodyguard Lionel Messi di Inter Miami, Digaji Rp3,8 Miliar per Bulan

Yassine Cheuko selalu terlihat didekat Lionel Messi pada setiap pertandingan Inter Miami (Foto: Reuters)

FORT LAUDERDALE – Bodyguard Lionel Messi di klub Liga Amerika Serikat, Inter Miami, menjadi perhatian pencinta sepak bola dunia belakangan ini. Menarik untuk mengenal sosok sang bodyguard secara lebih dalam, mulai dari nama, keahlian, hingga gaji yang diterimanya.

Seperti diketahui, megabintang sepak bola asal Argentina, Lionel Messi, tengah memperkuat klub Liga Amerika Serikat, Inter Miami. Winger berusia 36 tahun itu dikontrak klub tersebut hingga Desember 2025.

Lionel Messi memiliki kebebasan baru di sana. Jumlah pencinta sepak bola di sana tidak banyak jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa Barat. Messi dan keluarganya bisa lebih bebas bepergian ke mana-mana.

Namun demikian, Messi tetap memiliki pengawal pribadi di Inter Miami sebagai langkah antisipasi dari kelakuan fans fanatik dan hal buruk lainnya. Sang bodyguard benar-benar mengikuti Messi ke manapun dia pergi.

Pemandangan unik itu menjadi perbincangan hangat pencinta sepak bola dunia. Sang bodyguard dikabarkan dipekerjakan oleh Inter Miami untuk mengawal Messi. Sejumlah video di media sosial menunjukkan kegiatan sang bodyguard dalam menjaga sang pemain, termasuk berada di pinggir lapangan ketika Messi berlaga.

Baru-baru ini, identitas bodyguard Lionel Messi terungkap ke publik. Dia bernama Yassine Cheuko. Menariknya, sang bodyguard merupakan mantan anggota US Navy SEAL dengan pengalaman tempur di Irak dan Afghanistan.