HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming LAFC vs Inter Miami di MLS 2023: Misi The Herons Kembali ke Jalur Kemenangan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |06:18 WIB
Link Live Streaming LAFC vs Inter Miami di MLS 2023: Misi <i>The Herons</i> Kembali ke Jalur Kemenangan
Lionel Messi saat Inter Miami menghadapi Nashville di MLS 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

LOS ANGELES - Link live steraming Los Angeles FC (LAFC) vs Inter Miami bisa Anda ketahui di akhir artikel ini. Kedua kesebelasan akan saling berhadapan pada laga lanjutan MLS 2023.

Inter Miami akan bertamu ke markas LAFC pada Senin (4/9/2023). Pertandingan akan digelar di BMO Stadium mulai pukul 09.00 WIB.

The Herons -julukan Inter Miami- mengincar poin penuh di laga tandang kali ini. Kemenangan menjadi hal penting untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri para pemain usai menelan hasil imbang kontra Neshville di laga sebelumnya.

Pelatih Inter Miami, Gerardo Martino, memastikan Lionel Messi akan diturunkan di laga nanti. La Pulga -julukan Lionel Messi- tetap bakal diturunkan sejak awal karena jasanya sangat dibutuhkan meski sang megabintang asal Argentina itu juga membutuhkan waktu istirahat.

Inter Miami saat ini masih berkutat di papan bawah klasemen Wilayah Timur MLS 2023 tepatnya di posisi 14 dengan koleksi 22 poin dari 24 laga. Sementara itu, Los Angeles FC merupakan tim peringkat ketiga klasemen Wilayah Barat.

Halaman:
1 2
      
