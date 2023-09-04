Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Turkmenistan: 3 Negara Langsung Digeser Skuad Shin Tae-yong?

Update ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat, 8 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Demi memenangkan pertandingan kontra Turkmenistan, pelatih Shin Tae-yong memanggil 24 pemain. Dari 24 pemain itu, lima di antaranya berstatus lima pemain abroad yang berkarier di luar negeri.

(Shin Tae-yong memanggil lima pemain abroad untuk FIFA Matchday September 2023)

Sebut saja Jordi Amat (Johor Darul Takzim), Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons), Shayne Pattynama (Viking FK), Saddil Ramdani (Sabah FC) dan Sandy Walsh (KV Mechelen). Kehadiran nama-nama di atas memperbesar peluang Timnas Indonesia memenangkan pertandingan.

Jika menang atas Turkmenistan, bagaimana posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA? Andai menang atas Turkmenistan, Timnas Indonesia berpotensi naik tiga peringkat di ranking FIFA (150-147 dunia), dengan catatan rival-rival skuad Garuda mengalami kekalahan di FIFA Matchday September 2023.

Andai menang atas Tukmenistan, skuad asuhan Shin Tae-yong mendapatkan 5,41 poin. Tambahan 5,41 poin di atas membuat raihan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1,052.87 angka.

Tiga negara yang berpotensi digeser Timnas Indonesia adalah Hong Kong (149), Liberia (148) dan Bostwana (147). Liberia dijadwalkan menghadapi tim peringkat empat di Piala Dunia, Maroko, di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2023 pada Senin, 4 September 2023. Di atas kertas, Liberia bakal menjadi bulan-bulanan Maroko.