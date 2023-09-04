Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |06:09 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-23 dijadwalkan menghadapi dua laga di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)
A
A
A

SOLO - Berikut jadwal Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Seluruh pertandingan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, 6-12 September mendatang, akan disiarkan langsung oleh RCTI.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 berstatus sebagai tuan rumah di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut segrup dengan Timnas Taiwan U-23 dan Timnas Turkmenistan U-23.

Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)

Perjuangan skuad Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diawali dengan menghadapi Taiwan U-23. Sesuai jadwal, pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu, 9 September 2023 pukul 19.00 WIB mendatang.

Tiga hari kemudian, Timnas Indonesia U-23 akan bersua Turkmenistan U-23 di stadion yang sama pada Selasa, 12 September 2023 pukul 19.00 WIB. Semua pertandingan seru di atas dapat Anda saksikan secara langsung di RCTI!

Untuk menghadapi dua laga tersebut, Shin telah menjadwalkan pemusatan latihan (TC) di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimulai pada Senin (4/9/2023). Juru taktik asal Korea Selatan itu telah memanggil 27 pemain terbaiknya.

Dari 27 pemain tersebut, terdapat sejumlah pemain reguler di Liga 1 2023-2024 sekaligus personel Timnas Indonesia. Mereka adalah Ernando Ari (Persebaya Surabaya), Rizky Ridho (Persija Jakarta) hingga Ramadhan Sananta (PSM Makassar).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657503/indonesia-penuhi-target-80-emas-di-sea-games-2025-cabang-kabaddi-jadi-penentu-sit.webp
Indonesia Penuhi Target 80 Emas di SEA Games 2025, Cabang Kabaddi Jadi Penentu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasa.jpg
Drama Tiga Gim! Jafar/Felisha Tumbang dari Ganda Campuran Malaysia di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement