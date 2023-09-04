Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!

Timnas Indonesia U-23 dijadwalkan menghadapi dua laga di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

SOLO - Berikut jadwal Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Seluruh pertandingan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, 6-12 September mendatang, akan disiarkan langsung oleh RCTI.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 berstatus sebagai tuan rumah di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut segrup dengan Timnas Taiwan U-23 dan Timnas Turkmenistan U-23.

Perjuangan skuad Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diawali dengan menghadapi Taiwan U-23. Sesuai jadwal, pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu, 9 September 2023 pukul 19.00 WIB mendatang.

Tiga hari kemudian, Timnas Indonesia U-23 akan bersua Turkmenistan U-23 di stadion yang sama pada Selasa, 12 September 2023 pukul 19.00 WIB. Semua pertandingan seru di atas dapat Anda saksikan secara langsung di RCTI!

Untuk menghadapi dua laga tersebut, Shin telah menjadwalkan pemusatan latihan (TC) di Kota Solo, Jawa Tengah, yang dimulai pada Senin (4/9/2023). Juru taktik asal Korea Selatan itu telah memanggil 27 pemain terbaiknya.

Dari 27 pemain tersebut, terdapat sejumlah pemain reguler di Liga 1 2023-2024 sekaligus personel Timnas Indonesia. Mereka adalah Ernando Ari (Persebaya Surabaya), Rizky Ridho (Persija Jakarta) hingga Ramadhan Sananta (PSM Makassar).