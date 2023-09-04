Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023, Live di RCTI!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |05:56 WIB
Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023, Live di RCTI!
Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

SURABAYA - Berikut jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023, live di RCTI. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat 8 September 2023 pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur.

Timnas Indonesia akan kembali turun di FIFA Matchday setelah terakhir kali melawan Timnas Argentina pada Juni 2023. Di laga itu, skuad Garuda menelan kekalahan 0-2 dari sang juara Piala Dunia 2022.

Timnas Indonesia vs Timnas Argentina

Jadwal FIFA Matchday terdekat bagi Timnas Indonesia adalah menghadapi Turkmenistan. Seperti visi yang pernah diutarakan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, duel kali ini dimaksudkan untuk mencari poin.

Ya, Indonesia sudah tidak meraih kemenangan pada tiga laga terakhir FIFA Matchday. Skuad asuhan Shin Tae-yong ditahan Timnas Burundi 2-2 (Maret 2023), lalu kembali bermain imbang 0-0 dengan Timnas Palestina (Juni 2023), dan terakhir kalah dari Argentina

Hasil-hasil itu membuat posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA mandek di tangga ke-150. Melawan Turkmenistan seharusnya menjadi momentum bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk kembali meraih kemenangan.

Perlu diketahui, Indonesia unggul dalam rekor pertemuan melawan Turkmenistan. Dari empat kali bentrok, Tim Merah Putih tercatat menang dua kali, sekali kalah, dan sekali imbang.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190762/pengamat_sepakbola_menilai_giovanni_van_bronckhorst_lebih_ideal_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-aJIn_large.jpg
Ketimbang John Herdman, Pengamat Nilai Giovanni van Bronckhorst Lebih Ideal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190610/skuad_timnas_indonesia_di_piala_asia_2007-LTCe_large.jpg
Ditangani Pelatih Inggris, Timnas Indonesia Gagal Lolos Fase Grup Piala AFF 2007!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657397/perahu-naga-rebut-medali-emas-ke78-indonesia-dekati-target-sea-games-2025-mwa.webp
Perahu Naga Rebut Medali Emas ke-78, Indonesia Dekati Target SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/triathlon_sea_games_2025.jpg
Triathlon Indonesia Sumbang Emas ke-76 di SEA Games 2025, Target Makin Dekat
