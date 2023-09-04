Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Turkmenistan: Nadeo Argawinata Harap Dukungan Masyarakat Surabaya

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |03:10 WIB
Timnas Indonesia vs Turkmenistan: Nadeo Argawinata Harap Dukungan Masyarakat Surabaya
Kiper Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Penjaga gawang Borneo FC, Nadeo Argawinata tidak akan pulang ke Samarinda usai membela timnya menghadapi Persebaya Surabaya, karena akan merapat ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Nadeo pun mengharapkan dukungan masyarakat Indonesia pada laga menghadapi Turkmenistan nanti.

Nadeo baru saja memperkuat Borneo FC menghadapi Persebaya pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (3/9/2023). Namun sayang pada laga itu, Pesut Etam -julukan Borneo FC- kalah tipis dengan skor 1-2.

Pada Jumat (8/9/2023) mendatang, Timnas Indonesia akan menjamu Turkmenistan di stadion yang sama. Oleh karena itu, Nadeo tidak akan pulang ke Samarinda bersama rombongan tim dan akan tetap di Surabaya.

Sekadar diketahui, TC perdana Timnas Indonesia akan dimulai pada Senin (4/9/2023) besok. Nadeo pun amat menantikan sentuhan Shin Tae-yong usai absen memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday sebelumnya.

“Ya, untuk melawan Turkmenistan sendiri, kita baru gabung besok ya (TC perdana), sama Timnas semua,” kata Nadeo pada konferensi pers pascalaga menghadapi Persebaya, Minggu (3/9/2023).

“Dari sini saya langsung gabung bersama Timnas semua, untuk persiapan sendiri lawan Turkmenistan ya hari Jumat, kita tunggu aja dari pelatih,” ucap eks pemain Bali United itu.

