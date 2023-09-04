Jelang FIFA Matchday, Marc Klok Sambut Baik Para Wajah Baru di Skuad Timnas Indonesia

BEKASI – Gelandang Timnas Indonesia, Marc Klok, menyambut baik keputusan sang pelatih, Shin Tae-yong memanggil banyak wajah baru ke skuad Merah Putih untuk laga FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan.

Timnas Indonesia tengah menatap kesempatan penting untuk mendongkrak ranking FIFA. Kali ini, skuad Garuda akan meladeni perlawanan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 8 September 2023 mendatang.

Timnas Indonesia sendiri kini bertengger di peringkat 150 dengan mengantongi 1047,46 poin. Kali ini, para pemain baru mendapat kesempatan membantu Timnas Indonesia memanjat tabel ranking FIFA.

Beberapa nama baru yang dipanggil ke Timnas Indonesia senior adalah Wahyu Prasetyo (PSIS Semarang), Aji Kusuma hingga Ryan Kurnia (Persib Bandung). Shin Tae-yong juga memanggil beberapa nama lawas kembali ke skuad Garuda, seperti Adam Alis dan sang penjaga gawang, Nadeo Argawinata (Borneo FC).

Marc Klok pun menyambut baik para wajah baru tersebut di skuad Timnas Indonesia. Pemain Persib Bandung itu berharap para pemain baru tersebut tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan tim pelatih.