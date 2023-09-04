Persija Jakarta Diimbangi Persib Bandung, Muhammad Ferarri Minta Macan Kemayoran Evaluasi

JAKARTA - Persija Jakarta diimbangi Persib Bandung 1-1 di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Bek Persija Jakarta, Muhammad Ferarri berharap hasil ini tidak terulang pada laga selanjutnya.

Persija ditahan imbang Persib di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (2/9/2023) kemarin. Macan Kemayoran -julukan Persija- mencetak gol lebih dulu lewat Marko Simic (14').

Namun, pada pengujung babak kedua, David Da Silva (85') sukses menggetarkan gawang Persija. Hasil imbang ini membuat Macan Kemayoran kembali gagal meraih kemenangan.

Dalam empat laga sebelumnya, Persija hanya bisa meraih dua poin usai dua kali imbang dan dua kali kalah. Selepas pertandingan, Ferarri mengatakan sangat kecewa.

"Semua sudah bekerja keras untuk mengubah rentetan hasil yang tidak memuaskan. Kami pun tidak mau terus berada di situasi seperti ini," kata Ferarri dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (3/9/2023).

Ferarri berharap rentetan mimpi buruk ini berakhir secepatnya. Pemain berusia 20 tahun itu mengungkapkan, para pemain harus segera berbenah untuk laga selanjutnya.