HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ginanjar Wahyu Ungkap Kesulitan Tampil Bela Arema FC Usai Kembali dari Pendidikan Kepolisian

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |04:09 WIB
Ginanjar Wahyu Ungkap Kesulitan Tampil Bela Arema FC Usai Kembali dari Pendidikan Kepolisian
Penggawa Arema FC, Ginanjar Wahyu (Foto: ist)
A
A
A

BEKASI – Punggawa Arema FC, Ginanjar Wahyu mengungkap kesulitannya tampil membela klub usai kembali dari pendidikan kepolisian. Pemain berposisi penyerang itu mengaku harus bekerja keras mengembalikan performanya setelah cukup lama tidak berlatih selama masa pendidikan.

Ginanjar menjadi salah satu pemain berlabel Timnas Indonesia yang memilih menjalani masa pendidikan kepolisian. Selain Ginanjar, anak didik Shin Tae-yong lain yang menjalani pendidikan kepolisian adalah Kakang Rudianto (Persib Bandung), Muhammad Ferarri (Persija Jakarta), Frengky Missa (Tira Persikabo 1973), Rabbani Tasnim (RANS Nusantara FC), Ananda Raehan (PSM Makassar) hingga Dimas Juliono (Bhayangkara Presisi Indonesia FC).

Ginanjar sendiri sejatinya merupakan pemain Persija Jakarta yang tengah dipinjamkan ke Arema FC. Sebagaimana dengan yang lain, Ginanjar juga turut diizinkan kembali membela klub setelah beberapa pekan menjalani pendidikan kepolisian.

Mengembalikan performa bersama klub usai menjalani pendidikan kepolisian bukan hal yang mudah bagi jebolan akademi Persija itu. Ginanjar mengakui harus bekerja keras berlatih mandiri untuk mengasah teknik dan sentuhan di lapangan.

Bukan tanpa sebab, Ginanjar cukup lama tidak menyentuh kulit bundar selama menimba ilmu kepolisian. Oleh karena itu dirinya mengaku kesulitan ketika kembali dituntut menunjukkan performa terbaik di lapangan hijau.

“Mungkin setelah saya pulang dari pendidikan, saya diizinkan untuk bertanding, tentunya itu bukan hal yang mudah untuk mengembalikan performa saya,” kata Ginanjar pada konferensi pers, dikutip Minggu (3/9/2023).

