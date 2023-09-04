Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Massimiliano Allegri Pasrah Sebut Juventus Bukan Lagi Pesaing Gelar Juara di Liga Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |15:00 WIB
Massimiliano Allegri Pasrah Sebut Juventus Bukan Lagi Pesaing Gelar Juara di Liga Italia 2023-2024
Massimiliano Allegri sebut Juventus bukan lagi pesaing gelar juara di Liga Italia 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

MASSIMILIANO Allegri pasrah sebut Juventus bukan lagi pesaing gelar juara di Liga Italia 2023-2024 atau Scudetto. Target sang pelatih adalah untuk membawa Bianconeri – julukan Juventus – kembali ke Liga Champions pada musim 2024-2025.

Juventus kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 usai kemenangan 2-0 atas Empoli, Senin (4/9/2023) dini hari WIB. Mereka mengumpulkan tujuh poin dari tiga laga sejauh ini.

Juventus

Massimiliano Allegri menyadari bahwa Juventus bukan lagi favorit juara sejak terakhir kali meraih gelar pada musim 2019-2020. Dia mengatakan bahwa targetnya pada saat ini adalah finis di empat besar klasemen Liga Italia 2023-2024.

"Ada tim-tim yang memiliki kemampuan lebih baik, seperti Inter Milan, Napoli, dan AC Milan yang harus memenangkan juara Liga Italia. Kami harus mencapai empat besar dan tetap dekat dengan mereka," kata Allegri dilansir dari Tuttomercato, Senin (4/9/2023).

Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan paling terpenting saat ini timnya harus tampil konsisten dari laga ke laga. Itu untuk mencapai target tersebut.

Halaman:
1 2
      
