Legenda Manchester United Roy Keane Diduga Kena Seruduk Oknum Suporter Usai Laga Kontra Arsenal di Emirates Stadium

LEGENDA Manchester United Roy Keane diduga kena seruduk oknum suporter usai laga kontra Arsenal di Emirates Stadium. Roy Keane, yang kini bekerja sebagai pandit sepakbola Inggris, berada di sana bersama rekannya, Micah Richards, yang merupakan eks bek Manchester City.

Menurut warta dari Goal International, insiden itu berawal ketika Keane dan Richards berjalan di Emirates Stadium untuk melakukan analisis seusai pertandingan. Namun, kedua pandit tersebut terlibat dalam perdebatan dengan seorang suporter.

Saat melewati tribun barat dan ingin menuju ke lift, Keane tiba-tiba diadang kemudian ‘ditanduk’ oleh oknum suporter itu. Tandukkan itu kemudian mengenai dagu dan dada mantan gelandang Manchester United tersebut.

Untungnya, Richards menyelamatkan Keane dari aksi oknum suporter Arsenal tersebut. Oknum tersebut selanjutnya digelandang oleh pihak keamanan. Keane dan Richards pun melanjutkan perjalanan tepat setelah gol Alejandro Garnacho dianulir karena offside.

“Penjaga keamanan dan (Micah) Richards turun tangan, dan mantan pemain City itu tampak memegangi tengkuk leher pria tersebut, sebelum pendukung tersebut akhirnya dibawa pergi,” tulis laporan Goal Internasional, dikutip pada Senin (4/9/2023).