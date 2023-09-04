Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Legenda Manchester United Roy Keane Diduga Kena Seruduk Oknum Suporter Usai Laga Kontra Arsenal di Emirates Stadium

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |21:35 WIB
Legenda Manchester United Roy Keane Diduga Kena Seruduk Oknum Suporter Usai Laga Kontra Arsenal di Emirates Stadium
Legenda Manchester United Roy Keane diseruduk seseorang seusai laga kontra Arsenal di Emirates Stadium (Foto: Twitter/manutd)
A
A
A

LEGENDA Manchester United Roy Keane diduga kena seruduk oknum suporter usai laga kontra Arsenal di Emirates Stadium. Roy Keane, yang kini bekerja sebagai pandit sepakbola Inggris, berada di sana bersama rekannya, Micah Richards, yang merupakan eks bek Manchester City.

Menurut warta dari Goal International, insiden itu berawal ketika Keane dan Richards berjalan di Emirates Stadium untuk melakukan analisis seusai pertandingan. Namun, kedua pandit tersebut terlibat dalam perdebatan dengan seorang suporter.

Roy Keane

Saat melewati tribun barat dan ingin menuju ke lift, Keane tiba-tiba diadang kemudian ‘ditanduk’ oleh oknum suporter itu. Tandukkan itu kemudian mengenai dagu dan dada mantan gelandang Manchester United tersebut.

Untungnya, Richards menyelamatkan Keane dari aksi oknum suporter Arsenal tersebut. Oknum tersebut selanjutnya digelandang oleh pihak keamanan. Keane dan Richards pun melanjutkan perjalanan tepat setelah gol Alejandro Garnacho dianulir karena offside.

“Penjaga keamanan dan (Micah) Richards turun tangan, dan mantan pemain City itu tampak memegangi tengkuk leher pria tersebut, sebelum pendukung tersebut akhirnya dibawa pergi,” tulis laporan Goal Internasional, dikutip pada Senin (4/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657797/profil-john-herdman-eks-pelatih-kanada-kandidat-nakhoda-timnas-indonesia-mzw.webp
Profil John Herdman, Eks Pelatih Kanada Kandidat Nakhoda Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri Takluk! Ganda Putra Indonesia Tersingkir dari BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement