HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Bantai Aston Villa 3-0, Jurgen Klopp Tak Sungkan Beri Pujian Setinggi Langit kepada Mohamed Salah Cs

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |15:12 WIB
Liverpool Bantai Aston Villa 3-0, Jurgen Klopp Tak Sungkan Beri Pujian Setinggi Langit kepada Mohamed Salah Cs
Jurgen Klopp puas Liverpool kandaskan Aston Villa 3-0 (Foto: REUTERS)
A
A
A

LIVERPOOL bantai Aston Villa 3-0, Jurgen Klopp tak sungkan beri pujian setinggi langit kepada Mohamed Salah dan kolega. The Reds – julukan Liverpool – bermain dengan sangat apik ketika menguasai bola.

Dominik Szoboszlai mencetak gol perdananya dengan kostum Liverpool dalam pertandingan di Anfield, Minggu (3/9/2023) malam kemarin WIB. Gol bunuh diri Matty Cash dan sebuah lesatan dari Mohamed Salah kemudian melengkapi kemenangan telak Liverpool dengan skor 3-0.

Liverpool

Jurgen Klopp pun tak menutupi rasa terpesonanya setelah kemenangan ini. Dia memuji para pemain Liverpool yang mampu menguasai bola dengan sangat baik ketika menghadapi Aston Villa.

"Kami terlihat sangat bagus. Perpaduan penguasaan bola antara kontrol dan pengarahan nyaris sempurna. Begitulah rasanya," ucap Jurgen Klopp dilansir dari laman Liverpool, Senin (4/9/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengaku puas karena rencana permainannya berjalan dengan sempurna. Para pemain Liverpool juga memiliki determinasi tinggi sehingga berdampak kepada permainan.

