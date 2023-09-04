Mikel Arteta Puas Arsenal Benamkan Manchester United 3-1

LONDON - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, begitu puas usai mengalahkan Manchester United 3-1 pada pekan keempat Liga Inggris 2023-2024. Apalagi, anak asuhnya bekerja keras sepanjang 90 menit untuk meraih hasil positif.

Laga Arsenal vs Manchester United itu berlangsung di Stadion Emirates, London, Senin (4/9/2023) dini hari WIB. Iblis Merah sanggup unggul lebih dulu di menit ke-27 lewat tendangan Marcus Rashford, memanfaatkan serangan balik kilat.

Celakanya, Arsenal langsung menyamakan skor di menit ke-28 lewat tembakan mendatar Martin Odegaard. The Gunners hampir meringis ketika Alejandro Garnacho mencetak gol di menit ke-88.

Sayangnya, gol itu dianulir Taylor lantaran sang pemain berada dalam posisi offside meski sangat tipis. Batalnya gol itu tampak membuat mental Man United runtuh. Arsenal lalu menceploskan dua gol di injury time via Declan Rice dan Gabriel Jesus untuk menang 3-1.

Arteta mengatakan kemenangan itu mengukir sejarah baru dalam laga big match antara kedua kesebelasan. Ia senang para pemain sudah bekerja keras di lapangan sepanjang laga.

“Ini adalah pertandingan yang sangat besar dengan banyak sejarah, seperti yang telah kami katakan. Sangat luar biasa untuk mengakhirinya dengan cara yang kami lakukan," kata Arteta, dilansir dari laman resmi klub, Senin (4/9/2023).