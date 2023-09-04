Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Kalah dari Nottingham Forest, Mauricio Pochettino Tetap Tenang

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |06:32 WIB
Chelsea Kalah dari Nottingham Forest, Mauricio Pochettino Tetap Tenang
Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Klub raksasa Liga Inggris, Chelsea, mengalami kekalahan dari Nottingham Forest di pekan ke-4 Liga Inggris 2023-2024. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, lantas meminta suporter sabar karena timnya sedang berkembang.

Duel antara Chelsea vs Nottingham Forest digelar di Stamford Bridge, London, Sabtu (2/9/2023). Bermain di kandang tentu menambah kepercayaan diri The Blues dalam misi meraih kemenangan atas Nottingham Forest.

Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Chelsea malah tidak mampu mencetak gol sama sekali ke gawang lain. The Blues takluk dari Nottingham Forest dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol di laga tersebut dicetak oleh Anthony Elanga di menit ke-48.

Hasil negatif dari laga tersebut menjadi kekalahan kedua Chelsea di Liga Inggris musim ini. Saat ini, The Blues menempati posisi ke-11 klasemen sementara liga dengan koleksi empat poin dari empat penampilan.

Seusai pertandingan, pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, menjelaskan alasan timnya kalah di laga tersebut. Pelatih asal Argentina itu mengakui timnya sedang dalam proses berkembang, sehingga para suporter diharapkan bisa sabar.

“Kami tidak tampil klinis di kedua area melawan Nottingham Forest. Kami membuat kesalahan dan kami menciptakan peluang. Namun, jika Anda tidak mencetak gol, sulit untuk memenangkan laga,” ujar Pochettino dilansir dari Sky Sports, Minggu (3/9/2023).

Halaman:
1 2
      
