5 Penyebab Manchester United Kalah 1-3 dari Arsenal di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Keputusan Wasit

MANCHESTER United kalah dramatis dari Arsenal di Liga Inggis 2023-2024. Bermain di Emirates Stadium, Senin (4/9/2023), Setan Merah takluk 1-3 dari pasukan Mikel Arteta.

Kali ini Okezone akan membahas mengenai 5 penyebab kekalahan Manchester United dari Arsenal. Apa saja? berikut daftarnya

5. Permainan Agresif Arsenal





Bermain di depan publik sendiri, Arsenal tampil ngotot sejak awal pertandingan di mulai. Bukayo Saka dan rekan-rekan langsung bermain dengan tempo cepat untuk menciptakan peluang.

Berdasarkan statistik, para penggawa The Gunners berhasil melepaskan 17 kali tembakan dengan lima diantaranya mengarah tepat ke gawang. Sementara Man United hanya mampu membuat dua shoot on target di laga kali ini.

4. Lini Pertahanan Arsenal yang Disiplin





Meski tampil menyerang, para pemain belakang Arsenal cukup disiplin menjaga wilayah mereka. Terbuktil, Marcus Rashford dan rekan-rekan kesulitan untuk menciptakan peluang ke gawang Arsenal.

Transisi apik dari bertahan ke menyerang juga ditunjukkan dengan baik oleh para pemain Arsenal. Declan Rice dan Martin Odegaard menjadi salah satu pemain yang kerap menciptakan peluang untuk kubu tuan rumah.