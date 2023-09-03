Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil NSDF Futsal Women Championship 2023: Timnas Futsal Putri Indonesia Dibantai 0-8 oleh Jepang

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |16:38 WIB
Hasil NSDF Futsal Women Championship 2023: Timnas Futsal Putri Indonesia Dibantai 0-8 oleh Jepang
Timnas Futsal Putri Indonesia menelan kekalahan telak 0-8 dari Jepang (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
A
A
A

HASIL NSDF Futsal Women Championship 2023 akan dibahas di sini. Timnas Futsal Putri Indonesia menelan kekalahan telak pada laga pembuka mereka di Grup B turnamen ini.

Jepang menyarangkan delapan gol di gawang kawalan Citra Adisti dalam pertandingan ini. Pertandingan itu dilaksanakan di Terminal 21 Korat Nakhon Ratchasima, Minggu (3/9/2023) sore WIB.

Timnas Futsal Putri Indonesia

Jalannya Pertandingan

Timnas Futsal Putri Indonesia sudah digempur dengan permainan cepat Jepang sedari awal. Tim Merah Putih pun sudah kebobolan di menit-menit awal melalui Ikade Risa.

Skuad Garuda Pertiwi terus kewalahan menghadapi permainan agresif Jepang. Timnas Indonesia terus digempur dan kesulitan mengembangkan permainan.

Tak membutuhkan waktu lama bagi Jepang untuk menggandakan skor. Kali ini, Egawa Ryo mencatatkan namanya di papan skor.

Jepang kemudian berhasil mencetak gol ketiga mereka pada laga kali ini. Mito Sayo tak mau ketinggalan membobol gawang Timnas Indonesia.

Egawa Ryo mencetak gol keduanya pada pertandingan ini. Menyambar hasil sepak pojok, Ryo membawa Jepang unggul 4-0 atas Indonesia.

Beberapa saat kemudian, Jepang mencetak gol melalui situasi tendangan ke dalam. Kali ini, giliran Eguchi Mika yang melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihalau penjaga gawang Timnas Indonesia, Citra Adisti.

Halaman:
1 2
      
