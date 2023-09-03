Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Laga Olympique Lyon vs PSG, Luis Enrique Beri Peringatan kepada Les Parisiens

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |18:01 WIB
Jelang Laga Olympique Lyon vs PSG, Luis Enrique Beri Peringatan kepada Les Parisiens
Pelatih PSG Luis Enrique tak mau timnya meremehkan Olympique Lyon (Foto: REUTERS)
JELANG laga Olympique Lyon vs PSG, Luis Enrique beri peringatan kepada Les Parisiens. Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Erique, mengatakan bahwa timnya tidak boleh terlena dengan tren buruk sang lawan.

Les Parisiens – julukan PSG – bakal melawat ke Groupama Stadium pada Senin (4/9/2023) dini hari nanti WIB. Pertandingan lanjutan Liga Prancis 2023-2024 itu akan menjadi momentum pembuktian bagi PSG sebagai kandidat juara, selagi Lyon dituntut untuk bangkit.

PSG

PSG masih belum tampil meyakinkan setelah meraih lima poin usai imbang dua kali dan menang sekali. Sementara itu, Lyon belum pernah menang dari tiga laga, selagi menelan dua kekalahan.

Kedua tim tentu saja datang dengan kekuatan penuh untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut. Enrique mengatakan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan mendatang.

“Saya mempersiapkan diri untuk pertandingan ini seperti yang telah saya persiapkan untuk setiap pertandingan sejauh ini di PSG, dengan sangat serius dan profesional, berusaha membantu para pemain saya dan tim untuk memahami sepenuhnya ide pertandingan tersebut,” kata Enrique dikutip dari Culture PSG, Minggu (3/9/2023).

PSG Olympique Lyon
