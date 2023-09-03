Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Sempat Dibuang Shin Tae-yong Diprediksi Bersinar Lawan Turkmenistan, Nomor 1 Berpotensi Cetak Gol

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |14:00 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Sempat Dibuang Shin Tae-yong Diprediksi Bersinar Lawan Turkmenistan, Nomor 1 Berpotensi Cetak Gol
Shin Tae-yong memanggil tiga pemain yang sempat diabaikan untuk kembali ke Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK tiga pemain Timnas Indonesia yang sempat dibuang Shin Tae-yong diprediksi bersinar lawan Turkmenistan akan dibahas di sini. Salah satu di antara mereka berpotensi mencetak gol.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – bakal menghadapi Turkmenistan dalam satu pertandingan di FIFA Matchday September 2023 ini. Karena bentrok dengan jadwal Timnas Indonesia U-23, maka sejumlah pemain muda harus dialokasikan ke tim U-23 demi membantu mereka meraih tiket lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia

Sebagai imbasnya, ada sejumlah pemain yang telah lama tak dipanggil yang kembali ke skuad senior. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami di bawah ini.

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Sempat Dibuang Shin Tae-yong namun Diprediksi Bersinar Lawan Turkmenistan

3. Nadeo Argawinata

Nadeo Argawinata

Nadeo Argawinata merupakan kiper andalan Timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Namun, dalam dua FIFA Matchday, yaitu pada Maret dan Juni, dia tidak pernah dimainkan Shin Tae-yong.

Nadeo bahkan tak ada dalam skuad di FIFA Matchday Juni lalu kontra Palestina dan Argentina, seiring dengan penampilan buruknya bersama Bali United musim lalu. Namun demikian, Nadeo telah menemukan performa terbaiknya bersama Borneo FC dengan mencatatkan dua clean sheet dari 10 laga Liga 1 2023-2024.

