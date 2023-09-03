7 Mantan Pemain Manchester United yang Masih Bermain hingga Sekarang, Nomor 1 Baru Ukir Rekor

Memphis Depay merupakan mantan pemain Manchester United yang masih bermain (Foto: Reuters/Violeta Santos Moura)

TERNYATA tujuh mantan pemain Manchester United ini masih bermain hingga sekarang. Sebagai salah satu klub raksasa di Eropa, Iblis Merah tentu memiliki pemain-pemain dengan kualitas jempolan.

Untuk menjadi pemain Manchester United pun bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, perlu adanya pembuktian performa dan mental yang apik. Tak heran banyak jebolan klub itu yang masih bermain meski usianya tak lagi muda.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut tujuh mantan pemain Manchester United yang masih bermain hingga sekarang.

7. Rafael da Silva

Rafael menjadi salah satu pemain terlama di Manchester United, yakni sejak 2008 hingga 2015. Lama tak terdengar kabar, saudara kembar Fabio da Silva itu kini bermain di klub asal negaranya, Brasil, dengan membela Botafogo.

6. Shinji Kagawa

Didatangkan dari Dortmund pada 2012, Kagawa praktis menjadi pemain asal Jepang pertama di Man United. Sayangnya, ia tak bertahan lama di Old Trafford. Saat ini, pesepakbola berusia 34 tahun itu bermain di klub Cerezo Osaka.

5. Alexander Buttner

Buttner didatangkan dari Vitesse Arnhem pada 2012 untuk melapis Patrice Evra. Sayangnya, pemain asal Belanda itu hanya menghabiskan waktu yang singkat di Old Trafford. Saat ini, ia bergabung dengan De Graafschap di negara asalnya.