Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Mantan Pemain Manchester United yang Masih Bermain hingga Sekarang, Nomor 1 Baru Ukir Rekor

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |13:20 WIB
7 Mantan Pemain Manchester United yang Masih Bermain hingga Sekarang, Nomor 1 Baru Ukir Rekor
Memphis Depay merupakan mantan pemain Manchester United yang masih bermain (Foto: Reuters/Violeta Santos Moura)
A
A
A

TERNYATA tujuh mantan pemain Manchester United ini masih bermain hingga sekarang. Sebagai salah satu klub raksasa di Eropa, Iblis Merah tentu memiliki pemain-pemain dengan kualitas jempolan.

Untuk menjadi pemain Manchester United pun bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, perlu adanya pembuktian performa dan mental yang apik. Tak heran banyak jebolan klub itu yang masih bermain meski usianya tak lagi muda.

Stadion Old Trafford

Dilansir dari berbagai sumber, berikut tujuh mantan pemain Manchester United yang masih bermain hingga sekarang.

7. Rafael da Silva

Rafael da Silva

Rafael menjadi salah satu pemain terlama di Manchester United, yakni sejak 2008 hingga 2015. Lama tak terdengar kabar, saudara kembar Fabio da Silva itu kini bermain di klub asal negaranya, Brasil, dengan membela Botafogo.

6. Shinji Kagawa

Shinji Kagawa

Didatangkan dari Dortmund pada 2012, Kagawa praktis menjadi pemain asal Jepang pertama di Man United. Sayangnya, ia tak bertahan lama di Old Trafford. Saat ini, pesepakbola berusia 34 tahun itu bermain di klub Cerezo Osaka.

5. Alexander Buttner

Alexander Buttner

Buttner didatangkan dari Vitesse Arnhem pada 2012 untuk melapis Patrice Evra. Sayangnya, pemain asal Belanda itu hanya menghabiskan waktu yang singkat di Old Trafford. Saat ini, ia bergabung dengan De Graafschap di negara asalnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190168/cristiano_ronaldo_disebut_hanya_mau_main_di_johor_jika_al_nassr_tur_asia_di_malaysia_cristiano-HqoO_large.jpg
Penyebab Cristiano Ronaldo Hanya Mau Main di Johor jika Al Nassr Jalani Tur Asia di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189999/shin_tae_yong_selalu_senang_saat_kembali_ke_indonesia-n5LC_large.jpg
Shin Tae-yong Selalu Senang Kembali ke Indonesia: Seperti Rumah Kedua
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657297/timnas-voli-indonesia-vs-vietnam-berebut-tiket-final-sea-games-2025-rivan-nurmulki-jadi-andalan-dnr.webp
Timnas Voli Indonesia vs Vietnam Berebut Tiket Final SEA Games 2025: Rivan Nurmulki Jadi Andalan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
Profil John Herdman, Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Baru
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement