Jadwal FIFA Matchday September 2023 Timnas Indonesia vs Turkmenistan, Live di RCTI!

Timnas Indonesia menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 (Foto: PSSI)

JADWAL FIFA Matchday September 2023 antara Timnas Indonesia vs Turkmenistan akan dibahas di sini. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat 8 September 2023 pukul 19.00 WIB, disiarkan langsung oleh RCTI.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – bakal kembali tampil pada FIFA Matchday September 2023 ini. Tak seperti FIFA Matchday sebelumnya, yang biasanya dilakoni dengan dua laga, Timnas Indonesia kali ini hanya tampil sekali kontra Turkmenistan.

Pelatih Shin Tae-yong juga disibukkan oleh agenda Timnas Indonesia U-23. Jadi, dia menyerahkan persiapan Marc Klok dan kolega kepada asisten pelatih, Choi In-cheol.

Namun, Shin Tae-yong dikonfirmasi akan tetap menemani Timnas Indonesia senior di pinggir lapangan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh asisten pelatih Nova Arianto.

“Untuk persiapan tim akan ditangani coach Choi dan ditanggal 8 (September 2023) rencana coach Shin akan ada di Surabaya bersama tim,” kata Nova kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (31/8/2023).

“Rencana begitu mas (coach Shin tetap mendampingi Timnas Indonesia melawan Turkmenistan),” imbuh eks bek tengah Persib Bandung itu.