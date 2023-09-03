Bodyguard Lionel Messi Dapat Bayaran Fantastis, Tembus Rp3,8 Miliar per Bulan!

BODYGUARD Lionel Messi, Yassine Cheuko, dapat bayaran fantastis dari Inter Miami. Selama jadi pengawal La Pulga, mantan tentara Angkatan Darat Amerika Serikat itu mendapatkan gaji Rp3,8 miliar per bulan!

Kedatangan Messi di Inter Miami tak hanya menimbulkan kehebohan di Amerika Serikat, melainkan seluruh dunia. Bagaimana tidak, megabintang berusia 36 tahun itu dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa setelah membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022.

Sejak debutnya bersama Inter Miami melawan Cruz Azul di Leagues Cup 2023, Messi menjadi sosok penting bagi The Herons dan terus meraih kemenangan. Buktinya, ia membantu klub milik David Beckham itu memenangkan gelar juara Leagues Cup 2023 pada 19 Agustus 2023.

Selama mengenakan seragam Inter Miami, Messi memancing euforia ribuan fans di seluruh dunia. Karena ketenarannya itu, pimpinan klub membuat keputusan untuk meningkatkan keamanan di sekitar keluarga pesepakbola asal Argentina tersebut.

Menurut laporan La Nacion, pihak klub Inter Miami memberi tim keamanan yang terdiri dari 50 orang untuk melindungi Messi dan keluarga dari bahaya eksternal. Salah satu dari mereka yang mendapat tugas besar tersebut dalam beberapa hari terakhir yakni Yassine Cheuko.

Cheuko menjadi viral akibat sebuah video yang mengungkap gajinya sebagai bodyguard Lionel Messi. Awalnya, seorang influencer dan jurnalis, Julian Zancada, memberikan informasi detail mengenai sosok mantan tentara Angkatan Darat Amerika Serikat itu.

“Berapa tarif bodyguard Messi? Dia adalah mantan tentara di Angkatan Darat Amerika Serikat, yang bertugas di Irak dan Afghanistan sebagai Navy Seal,” kata Zancada, mengutip dari La Nacion, Minggu (3/9/2023).

Demikian pula, Zancada merinci tugas Cheuko yakni harus mengawal Lionel Messi ke manapun dan kapan pun bukan hanya saat pertandingan saja. Termasuk harus menjaga anak-anak Lionel Messi bersama sang istrinya.