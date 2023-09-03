2 Negara Asia Tenggara Ini Bisa Dijajal Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023

TERDAPAT dua negara Asia Tenggara yang bisa dijajal Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Kedua negara Asia Tenggara yang bisa jadi lawan skuad Garuda tersebut yakni Timnas Laos atau Timnas Timor Leste.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia hanya akan melakukan satu pertandingan saja di FIFA Matchday September 2023. Tim besutan Shin Tae-yong itu bakal melawan Timnas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Jumat, 8 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Semula, pencinta sepakbola tak mempermasalahkan soal keputusan PSSI yang hanya menggelar satu pertandingan untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Sebab, Shin juga akan memimpin Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Dalam waktu berdekatan, Shin akan menukangi Indonesia U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 kontra Turkmenistan U-23 dan Taiwan U-23 pada 9 dan 12 September. Namun belakangan, netizen mendesak PSSI untuk menggelar dua laga bagi Timnas Indonesia.

Desakan sejumlah netizen tersebut diwadahi oleh akun Instagram @garudarevolution.football. Kemudian, akun Instagram tersebut menghubungi langsung anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, dan Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, melalui pesan singkat.

Desakan pencinta sepakbola yang menginginkan Timnas Indonesia melakoni dua laga di bulan ini itu diharapkan dapat dikabulkan PSSI. Menurut akun tersebut, PSSI sempat mempertimbangkan usulan yang digaungkan.

"Barusan, gw sudah hubungi Exco Arya dan Ketua Badan Timnas Pak Marji via WA Grup (Slide 2), untuk menyampaikan keinginan kalian (netizen) menambah lawan di FiFA Match Day,” tulis akun Instagram @garudarevolution.football, dikutip pada Minggu (3/9/2023).