Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Negara Asia Tenggara Ini Bisa Dijajal Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |11:39 WIB
2 Negara Asia Tenggara Ini Bisa Dijajal Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023
Timnas Indonesia diharapkan menambah lawan di FIFA Matchday September 2023 (Foto: MPI/Astra Bonardo)
A
A
A

TERDAPAT dua negara Asia Tenggara yang bisa dijajal Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Kedua negara Asia Tenggara yang bisa jadi lawan skuad Garuda tersebut yakni Timnas Laos atau Timnas Timor Leste.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia hanya akan melakukan satu pertandingan saja di FIFA Matchday September 2023. Tim besutan Shin Tae-yong itu bakal melawan Timnas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Jumat, 8 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia vs Timnas Palestina di FIFA Matchday

Semula, pencinta sepakbola tak mempermasalahkan soal keputusan PSSI yang hanya menggelar satu pertandingan untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Sebab, Shin juga akan memimpin Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Dalam waktu berdekatan, Shin akan menukangi Indonesia U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 kontra Turkmenistan U-23 dan Taiwan U-23 pada 9 dan 12 September. Namun belakangan, netizen mendesak PSSI untuk menggelar dua laga bagi Timnas Indonesia.

Desakan sejumlah netizen tersebut diwadahi oleh akun Instagram @garudarevolution.football. Kemudian, akun Instagram tersebut menghubungi langsung anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, dan Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, melalui pesan singkat.

Desakan pencinta sepakbola yang menginginkan Timnas Indonesia melakoni dua laga di bulan ini itu diharapkan dapat dikabulkan PSSI. Menurut akun tersebut, PSSI sempat mempertimbangkan usulan yang digaungkan.

"Barusan, gw sudah hubungi Exco Arya dan Ketua Badan Timnas Pak Marji via WA Grup (Slide 2), untuk menyampaikan keinginan kalian (netizen) menambah lawan di FiFA Match Day,” tulis akun Instagram @garudarevolution.football, dikutip pada Minggu (3/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190610/skuad_timnas_indonesia_di_piala_asia_2007-LTCe_large.jpg
Ditangani Pelatih Inggris, Timnas Indonesia Gagal Lolos Fase Grup Piala AFF 2007!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190597/john_herdman_dilaporkan_menolak_tawaran_melatih_timnas_jamaika_yang_sebetulnya_berpeluang_tampil_di_piala_dunia_2026-2rX3_large.jpg
John Herdman Tolak Tawaran Latih Jamaika yang Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2026, demi Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190589/john_herdman_memiliki_banyak_kesamaan_dengan_shin_tae_yong_fifacom-Cx61_large.jpg
5 Kesamaan John Herdman dengan Shin Tae-yong, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Berjaya?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657269/cerita-liquor-harrison-andoko-yang-pecahkan-rekor-nasional-bersama-timnya-di-sea-games-2025-ojb.webp
Cerita Liquor Harrison Andoko yang Pecahkan Rekor Nasional Bersama Timnya di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/menpora_ri_erick_thohir.jpg
Thailand Perkasa di SEA Games 2025, Erick Thohir Jadikan Cambuk untuk Atlet Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement