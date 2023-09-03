Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi! Georginio Wijnaldum Gabung Al Ettifaq Asuhan Steven Gerrard

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |09:03 WIB
Resmi! Georginio Wijnaldum Gabung Al Ettifaq Asuhan Steven Gerrard
Georginio Wijnaldum resmi bergabung dengan Al Ettifaq (Foto: Instagram/@ettifaq)
A
A
A

DAMMAM - Georginio Wijnaldum resmi bergabung ke Al Ettifaq. Pemain asal Belanda itu pergi meninggalkan Paris Saint-Germain (PSG) usai bursa transfer musim panas 2023 di Eropa resmi ditutup.

Informasi terkait kepindahan sang pemain diketahui dari laman Instagram resmi klub. Al Ettifaq dengan bangga mengumumkan bergabungnya Wijnaldum pada hari ini, Minggu (3/9/2023) pagi WIB.

Georginio Wijnaldum

“Gini Wijnaldum bergabung ke Ettifaq. Gini menandatangani kontrak untuk Ettifaq,” bunyi pernyataan dari akun Instagram @ettifaq, Minggu (3/9/2023).

Nama Wijnaldum tidak asing di kalangan pencinta sepak bola Tanah Air. Gelandang asal Belanda itu pernah lama memperkuat Liverpool, mulai dari musim 2015-2016 hingga 2020-2021.

Pada periode tersebut, Wijnaldum pernah membantu Liverpool menjuarai Liga Champions 2018-2019 dan Liga Inggris 2019-2020. Di level tim nasional, gelandang berpostur 175 cm itu telah mencatatkan 89 penampilan dengan koleksi 26 gol.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
