HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Simak Harga Tiket Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Buruan Borong!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |08:39 WIB
Simak Harga Tiket Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, <i>Buruan</i> Borong!
Harga tiket Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT daftar harga tiket Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. PSSI telah merilis harga tiket pertandingan untuk laga melawan Timnas Taiwan U-23 dan Timnas Turkmenistan U-23.

Indonesia bakal menjadi tuan rumah Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Seluruh pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, pada 6-12 September 2023.

Timnas Indonesia U-23

Di laga pertama, Indonesia akan menghadapi Taiwan pada Sabtu 9 September 2023 pukul 19.00 WIB. Lalu, skuad asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan melawan Turkmenistan pada Selasa 12 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Seminggu jelang laga tersebut, PSSI sudah merilis harga tiket yang berkisar antara Rp100-200 ribu. Namun, calon penonton bisa mendapat promo dengan harga lebih murah.

Tiket promo tersebut dijual pada 1-3 September 2023. Untuk masa promo ini, tiket termurah, yakni Kategori 2 Utara bisa ditebus dengan harga Rp90 ribu. Sementara itu, tiket termahal, yakni VIP, dibanderol Rp180 ribu.

Calon pembeli bisa mendapatkan tiket tersebut lewat situs resmi PSSI atau rekanan di loket.com. Tiket promo itu akan dijual hingga Minggu (3/9/2023) malam WIB.

Halaman:
1 2
      
