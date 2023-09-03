Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga Pekan Keempat: Cristiano Ronaldo Masih di Puncak, Ungguli Top Skor Musim Lalu!

BERIKUT daftar top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga pekan keempat, di mana Cristiano Ronaldo masih berada di puncak. CR7 kini menjadi pemain paling produktif di Liga Arab Saudi 2023-2024.

Satu gol disumbangkan Ronaldo saat membawa Al Nassr menang telak 5-1 atas tuan rumah Al Hazm. Pertandingan itu berlangsung di Al Hazem Club Stadium, Minggu (3/9/2023) dini hari WIB.

Tambahan satu gol itu mengukuhkan posisi Ronaldo di puncak daftar top skor Liga Arab Saudi 2023-2024. Hingga pekan kelima, megabintang berusia 35 tahun itu sudah mengemas enam gol.

Catatan gol itu membuat Ronaldo berhasil mengungguli top skor musim lalu, Abderrazak Hamdallah. Striker Al Ittihad itu baru mengemas lima gol di Liga Arab Saudi 2023-2024.

Menariknya, torehan gol Hamdallah sama dengan milik Sadio Mane yang baru datang musim ini ke Al Nassr. Penyerang Timnas Senegal itu mengoleksi lima gol, dan hanya kalah sebiji gol dari Ronaldo yang notabene rekan setimnya.

Tak hanya Mane, striker debutan lainnya, yakni Aleksandar Mitrovic juga langsung pamer ketajaman. Bomber berpaspor Serbia itu sudah mengoleksi empat gol!