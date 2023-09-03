Shayne Pattynama Bikin Lawan Cetak Gol Bunuh Diri, Viking FK Ditahan Valerenga 1-1

STAVANGER – Shayne Pattynama kembali diturunkan timnya Viking FK pada laga pekan ke-21 Liga Norwegia 2023 melawan Valerenga, Sabtu 2 September malam WIB. Sayangnya, laga itu berakhir dengan skor 1-1.

Duel antara Viking FK vs Valerenga digelar di Viking Stadion, Stavanger. Kedua tim terlihat tampil ngotot demi raihan tiga poin.

Pattynama diturunkan sebagai starter dan bermain penuh di laga tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu ditempatkan sebagai bek kiri. Tidak disangka, laga tersebut berlangsung sengit.

Viking FK mampu unggul terlebih dahulu lewat gol bunuh diri pemain lawan, Eneo Bitri, di menit ke-63. Akan tetapi, Valerenga dapat menyamakan kedudukan lewat gol Christian Dahle Borchgrevink di menit ke-86.

Di laga tersebut, Shayne membuat lawan mencetak gol bunuh diri. Momen itu bermula dari upaya penetrasi sang bek kiri ke kotak penalti lawan. Setelah itu, ia melepaskan umpan silang ke dekat tiang kanan gawang.