Rincian 850 Gol Cristiano Ronaldo di Level Profesional: Paling Banyak di Klub Apa?

RINCIAN 850 gol Cristiano Ronaldo di level profesional akan dibahas Okezone. CR7 baru saja sukses menjadi pemain pertama yang mencetak gol ke-850 dalam kariernya sebagai pesepakbola di level profesional.

Kepastian itu didapat sang megabintang asal Portugal tersebut usai membawa Al Nassr menang 5-1 atas Al Hazm di pekan kelima Liga Arab Saudi 2023-2024. Laga ini berlangsung di Al Hazem Club Stadium, Minggu (3/9/2023) dini hari WIB.

Faris Najd berhasil membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-33 via gol Abdulrahman Ghareeb usai menerima assist Ronaldo. Setelah itu, mereka memperlebar keunggulannya lewat gol Abdullah Al-Khaibari di menit 45+8.

Memasuki babak kedua, Al Hazm sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-48 via aksi Mohamed Badamosi. Namun, Otavio sukses memperlebar keunggulan Al Nassr menjadi 3-1 lagi-lagi berkat assist Ronaldo di menit ke-57.

Usai menyumbang dua assist, Cristiano Ronaldo sukses mencetak gol untuk membawa Al Nassr memimpin 4-1 di menit ke-68. Itu menjadi gol ke-850 dalam kariernya sebagai pesepakbola di level profesional.

Terakhir, Sadio Mane menutup kemenangan Al Nassr 5-1 atas Al Hazm usai mencetak gol pada menit ke-78. Kemenangan ini membuat Al Nassr sukses naik ke peringkat enam klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan koleksi sembilan poin, terpaut empat angka dari Al Hilal selaku pemuncak klasemen.