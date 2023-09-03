Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI, Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |06:24 WIB
Live di RCTI, Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024!
Timnas Indonesia U-23 terdekat menghadapi Taiwan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 akan ambil bagian di ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 di ajang tersebut bisa Anda ketahui di akhir artikel ini.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K pada Kualifikasi Piala Asia u-23 2024 kali ini. Pasukan Shin Tae-yong berada satu grup bersama dua tim lain Taiwan dan Turkmenistan.

Timnas Indonesia U-23 akan lebih dulu menghadapi Taiwan U-23 di fase grup Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pertandingan akan digelar pada 9 September 2023 di Stadion Manahan Surakarta.

Kemudian pada pertandingan kedua grup, Garuda Muda akan menantang Turkmenistan U-23. Kedua tim saling berhadapan pada 12 September 2023.

Jelang menghadapi laga-laga penting itu, Shin Tae-yong sudah memanggil 27 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23. Sejumlah pemain bintang Indonesia pun masuk daftar tersebut, di antaranya ada Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, Rizky Ridho, Elkan Baggott, Rafael Struick, hingga Ivar Jenner.

Dengan skuad tersebut, tentunya Timnas Indonesia U-23 diharapkan bisa mendulang hasil manis. Apalagi, kiprah Timnas Indonesia U-23 sendiri terbilang manis dalam beberapa turnamen terakhir yang dilakoni.

Halaman:
1 2
      
