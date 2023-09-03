Juan Mata Segera Gantikan Andres Iniesta di Vissel Kobe

Juan Mata dikabarkan bakal menggantikan posisi Andres Iniesta di Vissel Kobe (Foto: Instagram)

EKS Gelandang Manchester United dan Chelsea, Juan Mata, dikabarkan segera merapat ke klub raksasa Jepang, Vissel Kobe, menurut laporan Talksport. Dia akan menggantikan posisi yang ditinggalkan legenda hidup Barcelona, Andres Iniesta.

Mengingat Iniesta belum lama ini telah resmi hijrah ke Timur Tengah. Dia direkrut oleh klub Uni Emirat Arab (UEA), Emirates Club, pada 8 Agustus lalu.

Di Jepang, Iniesta resmi bergabung sejak 2018 lalu. Dia pun telah menorehkan 26 gol dan 25 assist dari 134 pertandingan yang telah dijalani.

Sementara itu, Mata sendiri telah habis kontrak dengan klubnya di Turki, Galatasaray. Dia resmi dibeli pada September 2022 hingga Juli 2023.

Sebelumnya Mata bermain untuk Man United sejak 2014. Mata juga pernah berjuang untuk Chelsea pada Agustus 2011.

Di Turki, Mata mencatatkan hasil gemilang bersama Galatasaray. Dia sukses membantu raksasa Istanbul itu juara di Liga Turki 2022-2023.