HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Aji Santoso Kecewa Berat Kemenangan Persikabo 1973 Pupus di Menit Akhir

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:40 WIB
Liga 1 2023-2024: Aji Santoso Kecewa Berat Kemenangan Persikabo 1973 Pupus di Menit Akhir
Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso (Foto: Cikal Bintang)
A
A
A

CIKARANG - Persikabo 1973 dipaksa berbagi angka usai bermain imbang 1-1 melawan Dewa United di pekan ke -11 Liga 1 2023-2024. Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso tak kuasa menahan rasa kecewanya usai timnya kebobolan di menit akhir.

Laga tersebut digelar di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat pada Minggu (3/9/2023) sore WIB. Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973- sejatinya menguasai jalannya pertandingan.

Mereka berhasil mencetak gol lebih dulu lewat tendangan jarak dekat Yandi Sofyan (52'). Namun demikian, gol Ahmad Nufiandani (90+3') memupuskan kemenangan Persikabo 1973 yang sudah di depan mata.

Dengan hasil ini, Laskar Padjajaran belum menang dalam empat laga terakhir. Selain itu, Aji juga belum bisa mempersembahkan kemenangan perdana usai direkrut pada pertengahan Agustus lalu.

Usai pertandingan, Aji mengatakan sangat kecewa timnya kembali gagal menang. Pelatih berusia 53 tahun itu menyebut timnya melakukan kesalahan fatal di menit akhir.

"Ada dua poin yang saya ingin sampaikan. Kalau dari hasil, saya sangat kecewa karena tiga poin sudah di depan mata, kesalahan pemain sendiri akhirnya lawan bisa mencetak gol," kata Aji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (3/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
