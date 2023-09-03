Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Barito Putera vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024: Menang 2-0, Laskar Antasari Kembali ke Jalur Kemenangan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:14 WIB
Hasil Barito Putera vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024: Menang 2-0, Laskar Antasari Kembali ke Jalur Kemenangan
Barito Putera tumbangkan Persis Solo 2-0 di lanjutan Liga 1 2023-2024 (Foto: Barito Putera)
A
A
A

HASIL Barito Putera vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang dimainkan di Stadion Demang Lehman pada Minggu (3/9/2023) malam WIB berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Laskar Antasari -- julukan Barito.

Gol-gol Makan Konate (15') dan Murilo Mendes (33') membawa Barito Putera meraih kemenangan pada laga ini. Dengan demikian, tim asuhan Rahmad Darmawan sukses kembali ke jalur kemenangan setelah sempat kalah 1-2 dari Bali United pada pekan lalu.

Barito Putera

Baca Juga:
baca_juga

Jalannya Pertandingan

Meski berstatus sebagai tim tamu, Persis Solo justru memberi ancaman lebih dulu pada menit keenam. Namun, tendangan Moussa Sidibe dari luar kotak penalti belum berbuah hasil.

Barito membalas pada menit kedelapan melalui Murilo. Namun, tendangannya dimentahkan oleh tiang gawang.

Barito akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-15 melalui Makan Konate. Umpan Bagus Kahfi dari sisi kanan sukses ditanduk dengan baik oleh Makan Konate.

Pada menit ke-33, Barito sukses menggandakan skor. Murilo mengeksekusi tendangan bebas dan mengirimnya ke tiang jauh yang gagal diselamatkan oleh kiper Persis.

Skor 2-0 pun menutup babak pertama. Setelah jeda, Persis berupaya untuk menyamakan skor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/18/51/1657471/red-sparks-siap-beraksi-di-womens-korean-vleague-202526-live-di-vision-ffv.jpg
Red Sparks Siap Beraksi di Womenâs Korean V-League 2025/26, Live di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/49/3020043/kisah-haru-rezaldi-hehanussa-yang-sempat-kecewa-dan-down-sebelum-bawa-persib-bandung-juara-liga-1-2023-2024-B5ScDejwip.jpg
Kisah Haru Rezaldi Hehanussa yang Sempat Kecewa dan Down Sebelum Bawa Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement