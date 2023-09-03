Hasil Barito Putera vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024: Menang 2-0, Laskar Antasari Kembali ke Jalur Kemenangan

HASIL Barito Putera vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang dimainkan di Stadion Demang Lehman pada Minggu (3/9/2023) malam WIB berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Laskar Antasari -- julukan Barito.

Gol-gol Makan Konate (15') dan Murilo Mendes (33') membawa Barito Putera meraih kemenangan pada laga ini. Dengan demikian, tim asuhan Rahmad Darmawan sukses kembali ke jalur kemenangan setelah sempat kalah 1-2 dari Bali United pada pekan lalu.

Jalannya Pertandingan

Meski berstatus sebagai tim tamu, Persis Solo justru memberi ancaman lebih dulu pada menit keenam. Namun, tendangan Moussa Sidibe dari luar kotak penalti belum berbuah hasil.

Barito membalas pada menit kedelapan melalui Murilo. Namun, tendangannya dimentahkan oleh tiang gawang.

Barito akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-15 melalui Makan Konate. Umpan Bagus Kahfi dari sisi kanan sukses ditanduk dengan baik oleh Makan Konate.

Pada menit ke-33, Barito sukses menggandakan skor. Murilo mengeksekusi tendangan bebas dan mengirimnya ke tiang jauh yang gagal diselamatkan oleh kiper Persis.

Skor 2-0 pun menutup babak pertama. Setelah jeda, Persis berupaya untuk menyamakan skor.