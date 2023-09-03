Advertisement
Okezone.com
LIGA INDONESIA

Ketum Jakmania Buka Suara soal Kabar Tukang Bakso Jadi Amukan Massa di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |20:25 WIB
Ketum Jakmania Buka Suara soal Kabar Tukang Bakso Jadi Amukan Massa di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung
Jakmania kembali ricuh di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Okezone)
KETUA Umum Jakmania, Diky Soemarno, buka suara soal kabar tukang bakso jadi amukan massa di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. Diky tidak membenarkan kabar tersebut, nnamun mengakui bahwa memang ada kericuhan.

Pertandingan bertajuk Derby Indonesia antara Persija Jakarta dan Persib Bandung belangsung ricuh di Stadion Patriot Candrabhaga, Sabtu (2/9/2023). Ada insiden yang tidak mengenakkan ketika oknum Jakmania mendapati Bobotoh – suporter Persib – bertandang ke Bekasi.

Bobotoh

Belum diketahui benar atau tidaknya aksi oknum Jakmania melakukan sweeping. Namun yang pasti, terjadi insiden kericuhan usai pertandingan.

Kericuhan itu kabarnya memakan korban. Bahkan, ada kabar bahwa salah seorang pedagang bakso cuanki menjadi korban amukan massa.

Dikabarkan bahwa tak hanya luka-luka, gerobak cuanki milik sang pedagang juga hancur lebur. Diky Soemarno pun angkat bicara menganggapi kabar tersebut.

Diky tidak membenarkan kabar tersebut, namun mengakui bahwa memang ada kericuhan. Diky juga menegaskan tidak ada instruksi apapun dari pihak Jakmania untuk melakukan sweeping.

“Mengenai kejadian yang ramai tentang tukang cuanki. Banyak sekali versi awal mulanya. Tapi satu fakta yang pasti, ada kekerasan yang terjadi, dan adanya korban yang dirugikan. Ini bukan hal yang baik. Sekali lagi, kami mohon maaf. Usaha belum maksimal,” cuit Diky pada Twitter pribadinya, @DikySoemarno, Minggu (3/9/2023).

“Beredar informasi bahwa ada sweeping pedagang. Gue sendiri tidak bisa bilang iya dan tidak bisa bilang tidak. Karena gue tidak ada di tempat kejadian,” ucap Diky.

